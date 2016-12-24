В «Семье» не без урода

Пострадавших от действий кредитного кооператива «Семья» просят обращаться в полицию

Следователями МВД по РМ продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива «Семья», подозреваемой в 26 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, вступившим в КПК «Семья», сообщить об этом в правоохранительные органы.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, рузаевский кредитный кооператив начал свою деятельность в июле 2017 года в арендованном помещении в центре города железнодорожников. 32-летняя руководитель Людмила Шмелькова, действуя от имени кооператива, заключала с гражданами договоры процентного займа денежных средств, якобы гарантирующие высокую доходность с минимальным риском. Проценты по вложениям обещались просто в гигантском размере - более 58% годовых.

Однако, по информации правоохранителей, полученные от граждан денежные средства женщина просто присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению, тем самым причинив вкладчикам материальный ущерб в крупном и особо крупном размерах. Сумма «зависших» средств у клиентов кооператива на начальном этапе расследования составляла 6 миллионов рублей. Но реальное число пострадавших еще предстоит установить, поскольку в полицию продолжают обращаться обманутые «пайщики». В настоящее время в деле уже фигурируют больше двух десятков потерпевших, потерявших в общей сложности около 30 миллионов рублей.

К примеру, одна из работниц «Рузхиммаша» утверждает, что вложила в «Семью» 1 миллион 240 тысяч рублей. Руководитель центра культуры одного из сел района польстилась на финансовые посулы с куда большей суммой - доверила кооперативу 2 миллиона 460 тысяч рублей. Немногим меньше денег вложила сюда жительница Красного Сельца, рассчитывая за пару лет удвоить свои накопления.

В результате проведенных следственных действий были изъяты договоры по вкладам, а также договоры процентного займа, расписки о получении денежных средств, кредитные договоры и банковские карты.

На минувшей неделе в Ленинском суде Саранска избирали меру пресечения Людмиле Шмельковой. Следователь просил отправить ее под домашний арест, но суд счел эту меру слишком строгой и отказал в ходатайстве.