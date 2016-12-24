Экомиссия: тренировочные площадки саранского «Старта» озеленили

Режим удаленной работы сохранится в республике до 15 июня
Глава Мордовии Владимир Волков провел видеоконференцию с руководителями предприятий республики
Глава Мордовии Владимир Волков провел видеоконференцию с руководителями предприятий республики
Глава Мордовии Владимир Волков провел по видеоконференцсвязи совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов
Россиянам сделали послабления в сфере жилищно-коммунальных услуг
Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем регионального объединения работодателей «Союз промышленников и...
7 мая в Саранске состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе
Министр здравоохранения РМ высказался о целесообразности ношении перчаток
27 апреля в социальных сетях было опубликовано видео с похорон на одном из городских кладбищ Саранска.
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года
В республике регистрируется все больше и больше случаев заболевания вирусом COVID-19. На прошедшей пресс-конференции, посвященной...
Как протекает заболевание COVID-19 у детей и кто находится в группе риска