Экомиссия: тренировочные площадки саранского «Старта» озеленили

Пандемия коронавируса не стала препятствием для осуществления планов по благоустройству территорий, подведомственных спортивному центру «Старт». Соблюдая меры безопасности, работники учреждения провели работы по озеленению тренировочных площадок. Здесь было высажено более 20 саженцев ели, закупленных в питомнике Краснослободского района.

Прижиться и активно расти юным деревцам поможет забота специалистов.

«Перед посадкой мы провели оценку плодородности грунта и решили сажать ели. Они неприхотливы, морозоустойчивы и, конечно, красивы. Следующим этапом станет уход за саженцами. Полив и подкормка, уверен, помогут им вырасти красивыми деревьями», - рассказал ведущий агроном ГАУ РМ РСТЦ «Старт» Андрей Великанов.

Озеленение площадей спортивного центра проводится ежегодно – весной и осенью. «Фронт» работы велик: «Старт» включает в себя одноимённый стадион на 11 613 мест, Дворец водных видов спорта, стадион «Мордовия Арена», бассейн «Жемчужина», а также тренировочные площадки наследия ЧМ-2018.