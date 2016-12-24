Общественники Мордовии подведут предварительные итоги работы по организации общественного наблюдения

22 мая 2020 года в Республике Мордовия в формате видеоконференции состоится презентация доклада Фонда исследования проблем демократии «О подготовке и проведении публичной презентации предварительных итогов работы по организации общественного наблюдения». В мероприятии примет участие член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Организатор мероприятия — Общественная палата Республики Мордовия.

Члены ОП РМ, представители общественных организаций и политических партий совместно с экспертами ассоциации «Независимый общественный мониторинг» подведут предварительные итоги работы по организации и подготовке общественного наблюдения. В ходе презентации доклада будет приведена и проанализирована статистика активности общественных организаций по направлению кандидатов в наблюдатели.