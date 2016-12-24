Маска станет обязательной

В республике введут обязательное ношение защитных масок в магазинах и на транспорте

Ужесточение мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории республики обсуждалось в воскресенье, 19 апреля, на заседании регионального оперштаба, которое провел Глава Мордовии Владимир Волков, - сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Ежедневный рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мордовии, который мы наблюдаем в последние дни, указывает на необходимость оперативно разработать и ввести меры, ужесточающие противоэпидемический режим в республике», - сказал Владимир Волков. «Резкий рост заболевших связан именно со «второй волной» прибывших из-за пределов республики, когда были объявлены нерабочие дни до конца месяца. В 80% выявленных случаев – это результат контактов с зараженными, приехавшими из Москвы, Московской области, других регионов».

Руководитель региона подчеркнул, что необходимо усилить уже действующие, а также ввести дополнительные меры противодействия распространению инфекции. «Сегодня нужно объективно проанализировать ситуацию и оперативно внести предложения по всем направлениям нашей работы, чтобы максимально снизить риски дальнейшего распространения заразы по республике», - подчеркнул Владимир Волков.

Изменения в Указ Главы региона будут внесены в ближайшее время. В частности, они коснутся ограничений в работе общественного транспорта – городского, а также осуществляющего межрегиональные и внутриреспубликанские пассажирские перевозки. Планируется ввести обязательное ношение защитных масок при пользовании общественным транспортом и при посещении торговых точек, причем, обеспечивать покупателей индивидуальными средствами защиты должны будут владельцы торговых организаций. По словам министра промышленности, науки и новых технологий Мордовии Александра Седова, уже в среду республика будет обеспечена масками в достаточном количестве, купить их можно будет как в аптечной, так и в торговых сетях. Также готовятся изменения в режим работы рынков на всей территории республики.

В ходе совещания было отмечено, что значительное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в последнее время произошло во время ритуальных мероприятий. Поэтому принято решение рекомендовать главам муниципальных образований ограничить количество участников на похоронах и поминках.