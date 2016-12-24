Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною знакомые женщины в возрасте от 18 до 50 лет на условиях полной анонимности признались, что так или иначе становились жертвами домашнего насилия. Одни после первого же конфликта с рукоприкладством разрывали отношения, другие - а их большинство - продолжают жить с тираном, даже когда побои становятся едва ли не ежедневным ритуалом. При этом женщины умело скрывают происхождение синяков, гематом и переломов, убеждая не столько близких, сколько себя, что любимый агрессор рано или поздно изменится.

Что это - страх, который парализует, или собственная беспомощность? Где и кто реально может помочь в республике спрятаться от мужа-изувера? Почему жертвы, решившие дать отпор, сами оказываются вне закона, и наконец, чем новый законопроект против домашнего насилия, который только рассматривают в Госдуме, вызывает столько противоречий в обществе?

Ответы - в материале Юлии Литвиновой «Любимый» тиран» в рамках проекта «Острые темы» на телеканале Народное телевидение Мордовии.

В эту многоэтажку на Косарева в Саранске полицейские приходят довольно часто. Переселившаяся не так давно семья из предместьев города своими постоянными гулянками замучила соседей. Все бы ничего, но заканчиваются домашние посиделки, как правило, не только побоями.

- У Вас здесь драки часто бывают?

- Дерутся иногда до крови…

Дерутся как хозяева, так и их гости. Выселить семью нельзя, приходится терпеть соседям и контролировать ситуацию полиции. Впрочем, кухонных боксёров, как их называют участковые, хватает и во вполне нормальных семьях. Только в 2019 году, согласно официальной статистике, в республике было зарегистрировано около 2000 правонарушений, возбужденно 400 уголовных дел. Эти цифры складываются из тех случаев, где жены получили серьезные увечья.

Юрий Ярлушкин - начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по РМ:

- Из-за чего это происходит? Различного рода бытовые причины, связанные с совместным проживанием, неудовлетворенностью заработной платой одной из половин либо ревностью. Отсюда ссоры и другие бытовые мотивы. Алкоголь на это влияет непосредственно. Это не главная причина, но одна из основных.

А вот семьи москвички Надежды Афанасьевой и жительницы Саратовской области Дарьи Чуенко погубил именно алкоголь. С женщинами мы встречаемся в исправительных колониях Мордовского Дубравлага. Здесь они отбывают восьмилетний срок за убийство своих тиранов. Сначала они думали, как рассказать свои истории, чтобы вновь не осудили. Слишком много боли и унижений в них. Решающим становится последний аргумент: «А что если вас услышат женщины, находящиеся в такой же ситуации? Может быть, ваш опыт спасет им жизнь?». Осужденные соглашаются.

- Все началось 15 лет назад, рассказывает Надежда Афанасьева. Тогда 18-летняя девчонка получила вакансию администратора в одном из ночных клубов Москвы. Охранник Александр Ковалев, говорит, сразу ей приглянулся. Родом из Украины, был старше на 10 лет, серьезный, сильный, работящий, такой, как мечтала. Служебный роман быстро перерос в гражданский брак. Жили счастливо в квартире Нади, родился сын, потом и дочь. В 2002-м поехали на Украину знакомиться с родителями. Как-то после встречи с друзьями Саша пришел сильно пьяный. Слово за слово, скандал - и первый удар. Ничего вроде страшного не случилось, подумала Надя. Синяк пройдет, а он изменится.

Надежда Афанасьева - осужденная ИК-14:

- Мне свекровь, его мама, тогда сказала: уходи от него. Если он раз поднял руку, то поднимет второй. Я не послушалась. Так оно действительно и получилось. Он бил меня на протяжении 15 лет, сколько мы с ним и прожили. Он мне ломал челюсть, перебивал ноги. Я по полгода не могла ходить, есть. У меня до сих пор остались шрамы везде на лице. Самое страшное - это видел мой ребенок, мой сын.

- Ты о себе если не думала, почему о ребенке не подумала?

- Я не знаю, как ответить. Сидя здесь, я много передумала всего. Понимаю сейчас, что мне надо было сделать этот шаг и уйти просто самой.

Не ушла от своего мучителя и Дарья Чуенко. Ей, одинокой, лишенной родительской заботы, так же, как и Наде, очень хотелось семьи. Несмотря на прожитые в страхе годы, издевательства, постоянные побои и предостережения соседей, Даша после длительного совместного проживания все же официально вышла замуж, родила двоих детей. Пьяный, говорит, бил, трезвый просил прощения. Обе женщины уверяют, что не раз обращались в полицию. Те приезжали, забирали дебоширов, но через три часа отпускали. Толком семейными конфликтами никто не занимался, обратиться больше было некуда, да и они боялись. В итоге у обеих все закончилось очередным скандалом, убийством и сроком заключения. Причем то, что это была самооборона, крайне трудно доказать.

Дарья Чуенко - осужденная ИК-13:

- Я не знаю, где взяла этот нож. Я не хотела этого. Я хотела бы вернуть время и чтобы он был жив.

- Ты защищалась?

- Конечно. Я боялась. Он кричал, что убьет меня. Порвал одежду. Начал бить меня. Хотел меня изнасиловать. Я его не подпускала к себе. Потом я вырвалась, взяла этот нож, просила не приближаться ко мне, а он прям полетел на меня. Этот нож в руках. Одного ранения было достаточно. Я после смотрела снимки в деле. Там ранение возле сердца. Он меньше меня ростом. Вот и совпало. Мне следователь сказал, если бы он тебя пырнул, а ты его - это была бы самооборона. Все обернули против меня. У меня были якобы неприязненные отношения с мужем, постоянные скандалы...

Дашу после убийства свекровь лишила родительских прав, сыновей забрала к себе. У Нади ситуация немного легче, маму дети ждут в интернате. Женщины надеются на помилование. Документы уже отправили. Если же нет, то будут цепляться еще за один шанс - условно-досрочное освобождение.

Насилие в семье серьезно сказывается на детях, утверждают психологи. Мальчики такую модель поведения переносят уже в свои отношения, девочки, по примеру матери зависящие от своих мужчин материально или морально, сами выбирают роль жертвы и играют ее, именно играют, позволяя агрессорам над собой издеваться. Сейчас четкого определения домашнего насилия с точки зрения законодательства нет. Есть побои, истязания, угроза убийством или избиением, но домашнее насилие как таковое в уголовном кодексе не фигурирует. При этом в 2019 году в Тюмени муж убил бывшую жену из-за спора вокруг детей, а в Подмосковье мужчина отрубил супруге руки в припадке ревности.

Правозащитники уверены: спасти женщин может только «охранный ордер», который запретит неадекватному человеку приближаться к потенциальной жертве. За нарушение этого запрета его могут отправить за решетку. Однако взятый за основу американский законопроект о профилактике семейно-бытового насилия не только в отношении женщин встретил резкую критику российских экспертов. Юристы и полицейские Мордовии считают, что так называемый защитный ордер, который получит пострадавший, может стать инструментом для сведения личных счетов супругов и детей с родителями. Мучителя даже могут выселить из квартиры, если она ему принадлежит. Решать эту проблему нужно комплексно. Бороться с бедностью, алко- и наркозависимостью, безработицей и многим другим.

Юлия Сушкова - декан юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева:

- Я знаю, как этот закон работает в США. Я прожила там 2 года, училась и жила в семье. Знаю не понаслышке. Муж и жена, имеющие детей, внуков, очень часто говорили об этой проблеме. Иной раз они не могут привлечь к порядку своих внуков, потому что они, имея все эти инструменты, могут позвонить в какую-то там определенную структуру и начинают шантажировать своих родственников.

Совершенно ошибочно думать, что вот примут этот закон о семейно-бытовом насилии - и проблема решится. Она не решится. Одним законом вообще нельзя решить проблему. Нужно думать о качестве жизни. Не от хорошей жизни он поднял или попытался поднять руку. Злоупотребил алкоголем потому, что у него нет работы - сокращения происходят.

Тем, кто отважился сбежать от мужа-тирана, найти убежище в Мордовии пока не получится. Ближайшие приюты и кризисные центры для женщин работают в Пензе и Казани. Пока же за помощью некоторые жительницы республики прибегают сюда на улицу Кирова, 63 Г в Саранске. Благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства «Сохраним жизнь» может помочь продуктами, одеждой. С жильем сложнее.

Ольга Колесник - президент Благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства «Сохраним жизнь»:

- Снимали квартиры, и такие девочки могли жить там. Как часто снимали? Случаев было много. Ну, более десяти. Спрашивали про приют, мол, куда идти, хотя бы пересидеть. Есть такая надобность создания приюта для женщин, куда можно прийти, получить крышу над головой со всеми бытовыми условиями еще и для детей. Сфера эта у нас в Мордовии не заполнена…

По некоторым данным, в республике все-таки могут открыть кризисный центр для женщин. Только пока эта перспектива предметно не очерчена. Что же касается законопроекта о семейно-бытовом насилии, то его только рассматривают. Скорее всего, в таком виде законодатели его не примут. Жертвам же своих тиранов эксперты, как и сами пережившие побои женщины, советуют уходить или заявлять в полицию, иначе случится непоправимое.