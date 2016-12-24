В республике подтопило 12 низководных мостов

У Захарченко нашли новые миллиардные взятки
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию...
Как сообщает ГУ МЧС по РМ, по состоянию на 10 марта 2020 года на территории республики в связи с нетипично теплой погодой подтоплено 12 низководных мостов в нескольких районах:
- низководный мост в районе н.п. Васильевка Ковылкинского района,
- низководный мост в районе н.п. Красная Пресня Ковылкинского района,
- низководный мост (сельскохозяйственного назначения) в районе н.п. Рыбкино Ковылкинского района,
- низководный мост (сельскохозяйственного назначения) в районе н.п. Тенишево Краснослободского района,
- низководный мост в н.п. Русское Маскино Краснослободского района,
- низководный мост в н.п. Кишалы Атюрьевского района,
- низководный мост в н.п. Большая Поляна Кадошкинского района,
- низководный мост в н.п. Киселевка Зубово-Полянского района,
- низководный мост (сельскохозяйственного назначения) в районе н.п. Вадовские Селищи Зубово-Полянского района,
- низководный мост в районе н.п. Каласево Ардатовского района,
- низководный мост в районе н.п. Луньга Ардатовского района,
- мост через р. Алатырь н.п. Кергуды
В каждом из районов проведено информирование населения, подготовлены информационные материалы по моделям развития прогнозируемой обстановки, осуществляется непрерывный мониторинг. Ограничено движение пешеходов и автомобильной техники, выставлены запрещающие знаки, ограждения, проведены разъяснительные беседы с населением.
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию...
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