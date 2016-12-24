Мост на Рабочей закрыт

Администрация городского округа Саранск уведомила о прекращении движения транспортных средств по подтопляемому мосту через реку Инсар на улице Рабочей.

Это сделано с целью обеспечения безопасности населения в период половодья. Ограничение будет действовать в течение месяца - со 2 марта по 1 апреля. Здесь, впрочем, многое зависит от погоды. Если паводок пройдет быстро и спокойно, то и запрет, вероятно, снимут раньше. Пока же автомобилистам предлагается выбирать альтернативные маршруты.

В этом году на проведение связанных с паводком мероприятий из республиканского бюджета выделено около 8 миллионов рублей. В оперативном подчинении Главного управления МЧС России по РМ в настоящий момент находится 30 плавательных средств. Готова и спецтехника. В любой момент к месту назначения может выехать передвижной пункт управления МЧС, укомплектованный всем необходимым как для спасения людей, так и для продолжительного автономного пребывания спасателей в зоне паводка. К слову, потенциально угрозе подвержены почти 10,5 тысячи человек, проживающие в 78 населенных пунктах республики.

«Пока ситуация спокойная, но это не означает, что паводка не будет вовсе, - отмечает начальник ГУ МЧС по РМ Андрей Наумов. - Достаточно вспомнить хотя бы весну 2012 года, когда, несмотря на относительно благоприятный прогноз, произошло одно из самых масштабных подтоплений в истории республики. Потому рассматриваются все возможные сценарии развития событий, вплоть до самых неблагоприятных. Конечно, природу не победить. Но предотвратить гибель людей в период стихии, подготовить варианты их эвакуации и временного размещения мы просто обязаны!»