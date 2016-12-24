АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ ВОЗГЛАВИЛ ФЕДЕРАЦИЮ ФУТБОЛА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

19 февраля в пресс-центре стадиона «Мордовия Арена» состоялась внеочередная конференция Федерации футбола Республики Мордовия. Новым президентом главной организации в мордовском футболе единогласно избран Александр Егоров, кандидатуру которого поддержали все 60 присутствовавших делегатов (из 65 приглашенных).

В мероприятии приняли участие министр спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия Александр Савилов, президент Межрегионального футбольного союза «Приволжье» Владимир Афанасьев, член Совета Федерации футбола РМ Юрий Репин, функционеры Российского футбольного союза, представители спортивной общественности Мордовии.

Как заведено в таких случаях, был сформирован и новый состав Совета Федерации футбола РМ. В главенствующий руководящий орган вошли 13 человек: Александр Егоров (как президент ФФРМ), и далее в алфавитном порядке - Олег Антонов, Дмитрий Глушичкин, Владимир Завьялов, Николай Кузенков, Николай Левин, Александр Москалев, Игорь Овсяницкий, Юрий Репин, Сергей Сиушов, Юрий Сотов, Вячеслав Учайкин и Сергей Чалов.

Перед началом конференции была проведена минута молчания в память о предыдущем президенте Федерации футбола РМ Александре Яшкове, трагически погибшем в автокатастрофе 19 декабря 2019 года (в Краснослободском районе, по дороге из Москвы в Саранск с мероприятий РФС, посвященных развитию футбола в регионах).