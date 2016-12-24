«МОРДОВИЯ» ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ИСТОРИИ ПОБЕДИЛА «ТОМЬ»

В предыдущих семи встречах неизменно выигрывали томичи

Главная команда республики завершает подготовку к возобновлению сезона. Второй, третий и четвертый матчи на Олимп-Кубке ФНЛ сложились для «Мордовии» совершенно по-разному. Да, наша команда по-прежнему в непростой ситуации, и в настоящий момент нет уверенности относительно ее турнирного будущего в постэлитном классе. Но, вместе с этим, нельзя сказать, что она не бьется, не выжимает из себя максимум. На фоне всего этого определенно радуют молодые ребята - недавние юниоры и игроки молодежки.

Именно молодняк был брошен в бой в поединке с ростовским СКА и на удивление видавших виды специалистов заслужил самые лестные оценки. Многим пацанам еще явно не хватало опыта, совершали зачастую детские ошибки, но провели этот матч от души - так, что, несмотря на поражение, за саранскую команду не было стыдно. Гол Дмитрия Купцова и две штанги (после ударов все того же Купцова и Германа Поветкина) наглядно дали понять, что потенциал у местных футболистов имеется, что доверять им можно и нужно.

А вот встреча с ярославским «Шинником» разочаровала. Крупное поражение в совокупности с удалением Радика Юсупова под самый занавес первого тайма стали залогом не самых приятных эмоций. Не исключено, что на внутрикомандном микроклимате отразился скорый отъезд в «Торпедо» Филиппа Дворецкова. Искренне жаль, что об этом переходе пришлось объявлять аккурат в день игры. Впрочем, и укорить футболиста абсолютно не в чем. Он вернулся в родные пенаты. К тому же перспектива возвращения «автозаводцев» в элиту очевидна.

В соперничестве с «Томью» удалось-таки победить. Пусть в серии послематчевых пенальти, но эта победа важна, прежде всего, тем, что в предыдущих семи матчах в истории встреч двух клубов неизменно побеждали томичи. Причем в прежние годы они не отдали «Мордовии» ни одного очка. И вот наконец черная традиция сломлена. Показателен и тот момент, как подопечные Олега Василенко исполнили свои удары с «точки». Вратарю соперников не было предоставлено ни единого шанса. В свою очередь, Денис Шебанов отразил пятый удар «зеленых». После этого нынешнему капитану «красно-бело-синих» Евгению Ятченко оставалось лишь поймать своего рукастого оппонента на паузе. Что он мастерски и сделал!

Заключительным соперником «Мордовии» на Кипре станет «Ротор» - лидер турнирного пелетона ФНЛ по итогам летне-осенней части сезона. На групповом этапе волгоградцы выступили из рук вон плохо, а затем, видимо со злости, нивелировали «Родину», отправив в ворота скромного столичного клуба шесть безответных мячей. Искренне верим в нашу команду! И от души желаем новых побед и достижений!

«ТОМЬ» Томск - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 0:0, пен. 4:5

Серия пенальти: 1:0 - Ислам Тлупов, 1:1 - Антон Орлов, 2:1 - Апти Ахъядов, 2:2 - Евгений Стрелов, 3:2 - Александр Горбатюк, 3:3 - Денис Соболев, 4:3 - Никита Каккоев, 4:4 - Дмитрий Купцов, 4:4 - Олег Леонов (вратарь), 4:5 - Евгений Ятченко.

ФК «Мордовия»: Шебанов, Ятченко (к), Стрелов, Климов, Сарычев, Навлетов (Калиханов, 8), Федак (Абрамов, 55), Соболев, Орлов, Ермаков, Поветкин (Купцов, 57).

Предупреждены: Шалаев, 25, Лисинков, 28, Долгов, 33, Буранов, 43, Шурыгин, 79 - Абрамов, 90+2.

Судьи: Стрельцов (Ростов-на-Дону), Ядров (Калининград), Семенов (Петрозаводск).

24 февраля. Пафос (Кипр). Стадион «Ероскипу».

«ШИННИК» Ярославль - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 3:0

Голы: 1:0 - Василий Алейников (17), 2:0 - Александр Эктов (41), 3:0 - Алексей Пугин (65).

ФК «Мордовия»: Шебанов, Теняев (Стрелов, 53), Сарычев, Климов, Ятченко (к) (Калиханов, 83), Юсупов, Орлов, Федак (Бояркин, 59), Соболев, Навлетов, Ермаков (Поветкин, 85).

Предупреждены: Патрашко, 21, Первушин, 60 - Юсупов, 42.

Удален: Юсупов, 45+1 (2 ж.к.).

Судьи: Федоров (Петрозаводск), Каюмов (Москва), Князев (Курск).

21 февраля. Пафос (Кипр). Стадион «Пафиако».

СКА Ростов-на-Дону - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:1

Голы: 1:0 - Даниил Иванков (9), 1:1 - Дмитрий Купцов (22), 2:1 - Филипп Кондрюков (42-пен.).

ФК «Мордовия»: Шебанов (к), Стрелов, Калиханов, Сарычев, Поветкин, Юдин, Абрамов, Бояркин (Поляков, 68), Гололобов (Шаталин, 66), Георгий Челебадзе, Купцов.

Предупреждены: Соболь, 45+1 - Челебадзе, 19, Калиханов, 49.

Судьи: Чебан (Москва), Зайнагутдинов (Уфа), Серебряков (Химки).

18 февраля. Пафос (Кипр). Стадион «Куклия».

ОЛИМП-КУБОК ФНЛ - 2020

Группа «А». 3-й тур. «Ротор» - «Енисей» - 1:2 (Песегов, 3-пен. - Ломакин, 81-пен., Шпитальный, 90+1), Россия U-20 - «КАМАЗ» - 2:3 (Хосонов, 79, Олейников, 85 - Гаглоев, 11-пен., Галиакберов, 45+1, Чушъялов, 71). Положение команд. 1. «КАМАЗ» Набережные Челны - 5 очков (мячи 7:6). 2. Россия U-20 - 4 очка (8:5). 3. «Енисей» Красноярск - 4 очка (4:7). 4. «Ротор» Волгоград - 2 очка (5:6).

Группа «В». 3-й тур. ФК «Химки» - «Факел» - 1:1 (Барков, 90+1 - Петрусев, 50), «Урал-2» - «Родина» - 2:1 (Щербаков, 31, Герасимов, 90+1 - Головня, 61). Положение команд. 1. ФК «Химки» Химки - 5 очков (мячи 3:2). 2. «Урал-2» Екатеринбург - 4 очка (3:3). 3. «Факел» Воронеж - 4 очка (3:4). 4. «Родина» Москва - 3 очка (4:4).

Группа «С». 2-й тур. «Чертаново» - ФК «Тамбов» - 1:1 (Ойеволе, 71-авт. - Мелкадзе, 55), «Крылья Советов-м» - «Томь» - 3:3 (Шерстнев, 5, Войченко, 10, Босов, 18 - Визнович, 12, 37, Долгов, 87). 3-й тур. «Чертаново» - «Томь» - 4:0 (Герчиков, 2, Герчиков, 16, 80, Кондаков, 27), ФК «Тамбов» - «Крылья Советов» - 4:1 (Обухов, 8-пен., Костюков, 30, Грицаенко, 42, Федчук, 49 - Медведь, 83). Положение команд. 1. ФК «Тамбов» Тамбов - 5 очков (7:4). 2. «Чертаново» Москва - 4 очка (5:2). 3. «Крылья Советов-м» Самара - 4 очка (5:7). 4. «Томь» Томск - 2 очка (5:9).

Группа «D». 2-й тур. ФК «Рига» - «Шинник» - 0:1 (Пугин, 37-пен.), СКА - ФК «Мордовия» - 2:1 (Иванков, 9, Кондрюков, 42-пен. - Купцов, 22). 3-й тур. «Шинник» - ФК «Мордовия» - 3:0 (Алейников, 17, Эктов, 41, Пугин, 65), ФК «Рига» - СКА - 2:1 (Хора, 28, Мбомбо, 35 - Иванков, 7). Положение команд. 1. «Шинник» Ярославль - 7 очков (5:1). 2. ФК «Рига» Рига, Латвия - 6 очков (4:2). 3. СКА Ростов-на-Дону - 4 очка (4:4). 4. ФК «Мордовия» Саранск - 0 очков (1:7).

Стыковые матчи. Четвертые места. «Ротор» - «Родина» - 6:0 (Микелтадзе, 4-пен., 20, Кипиани, 47, Николаев, 50, Довбня, 65, Галаджан, 90-пен.), «Томь» - ФК «Мордовия» - 0:0, пен. 4:5. Третьи места. «Енисей» - «Факел» - 0:0, пен. 3:4, «Крылья Советов-м» - СКА - 1:1 (Ломакин, 49 - Дворников, 66), пен. 8:9. Вторые места. Россия U-20 - «Урал-2» - 0:2 (Кухарчик, 6, Егорычев, 72), «Чертаново» - ФК «Рига» - 1:3 (Камышев, 11 - Нкололо, 5, Дебелко, 55, Хора, 72). Полуфиналы. «КАМАЗ» - ФК «Химки» - 0:1 (Трошечкин, 63), ФК «Тамбов» - «Шинник» - 1:0 (Грицаенко, 90+1).

Матч за 15-е место: «Родина» - «Томь» (26 февраля, 11:00). Матч за 13-е место: «Ротор» - ФК «Мордовия» (26 февраля, 13:45). Матч за 11-е место: «Енисей» - «Крылья Советов-м» (26 февраля, 16:00). Матч за 9-е место: «Факел» - СКА (26 февраля, 19:15). Матч за 7-е место: Россия U-20 - «Чертаново» (27 февраля, 11:00). Матч за 5-е место: «Урал-2» - ФК «Рига» (27 февраля, 13:45). Матч за 3-е место: «КАМАЗ» - «Шинник» (27 февраля, 16:00). Финал: ФК «Химки» - ФК «Тамбов» (27 февраля, 19:15).