ОЛЕГ ВАСИЛЕНКО - ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «МОРДОВИИ»

На неделе минувшей футбольная «Мордовия» обрела нового наставника и стартовала на Олимп-Кубке ФНЛ. Примечательные события следовали одно за другим. В пятницу игрокам был представлен Олег Василенко, а уже в субботу саранская команда встречалась с «Ригой». Чемпионы Латвии обладают весьма крепким составом (с еврокубковым опытом), имеют шанс его ранжировать, как следствие - забив по голу в каждом из таймов, одержали победу.

Трудовое соглашение с Олегом Василенко, располагающего лицензией PRO-UEFA, рассчитано на срок до конца текущего сезона. Предыдущим местом работы Олега Петровича был курский «Авангард». На протяжении своей тренерской карьеры, начатой в 2003 году, новоиспеченный главный тренер «Мордовии» стоял у штурвала таких российский команд, как «Жемчужина-Сочи», екатеринбургский «Урал», ФК «Сочи» и курский «Авангард», работал старшим тренером в махачкалинском «Анжи» и калининградской «Балтике», выполнял функции тренера-ассистента в ряде клубов, а также имел опыт работы в Белоруссии, Латвии и Литве. К своим обязанностям 46-летний специалист, родившийся в Ставрополе (и там же постигавший азы футбола), приступил 14 февраля. Разбив свой тренировочный лагерь в Айя-Напе (что в 180 км от Пафоса), флагман мордовского футбола продолжает подготовку к возобновлению сезона в двухразовом режиме.

Когда игроки выходят на матчи под нагрузками, необходимо делать определенную скидку, принимая во внимание результат. Поединок с «Ригой» стал для «Мордовии» первой игрой на натуральном поле в текущем зимнем перерыве. В Саранске, кроме как с ульяновской «Волгой», провести спарринг с кем-то еще не довелось. Соперник, заложивший функциональный фундамент намного раньше, находился в совершенно иных кондициях. К тому же использовал фактически два равноценных состава и выглядел свежее. На самом флажке у «красно-бело-синих» был шанс несколько скрасить результат. Однако реализовать пенальти у Антона Орлова не получилось. Вратарь рижан, к собственному восторгу, угадал направление удара. Остается лишь добавить, что одиннадцатиметровый абсолютно заслуженно заработал Филипп Дворецков. Вчера вечером, когда этот номер «ВС» уже был сверстан и направлен в печать, «Мордовия» встречалась с ростовским СКА. Об этом и многом другом читайте ровно через неделю.

ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - ФК «РИГА» Рига - 0:2

Голы: 0:1 - Роман Дебелко (16), 0:2 - Томислав Сарич (73).

Не реализовал пенальти: Антон Орлов, 90+3 (вратарь).

ФК «Мордовия»: Денис Шебанов, Александр Теняев, Радик Юсупов, Игорь Климов (Артем Сарычев, 71), Евгений Ятченко (к), Руслан Навлётов, Михаил Федак (Георгий Челебадзе, 71), Антон Орлов, Филипп Дворецков, Денис Соболев, Александр Ермаков.

ФК «Рига»: Робертс Озолс (Нильс Пуринс, 61), Элвис Стуглис, Антон Куракин (Талоша, 46), Херди Пренга (Флорентен Погба, 46), Стэфан Панич (к) (Томислав Сарич, 46), Данила Янов (Иван Лукьянов, 76), Вячеслав Шарпар (Ритварс Ругинс, 46), Роман Дебелко (Куле Мбомо, 46), Якуб Хора (Стениу, 61), Армандс Петерсонс (Владислав Федоров, 46), Мишель Нкололо (Роджерс, 46).

Предупреждены: Орлов, 77 - Пренга, 22, Лукьянов, 81.

Судьи: Олег Соколов (Воронеж), Ринат Деушев (Москва), Федор Валявин (Саратов).

Резервный арбитр: Юнус Кошко (Белореченск).

Инспектор: Алексей Тюмин (Новочеркасск).

15 февраля. Пафос (Кипр). Стадион «Ероскипу».

ОЛИМП-КУБОК ФНЛ - 2020

Группа «А». 1-й тур. «Ротор» Волгоград - «КАМАЗ» Набережные Челны - 2:2 (Пискунов, 56, Байрыев, 67 - Гаглоев, 26-пен., Караев, 36), «Енисей» Красноярск - Россия U-20 - 0:4 (Сагитов, 33, Такнизян, 47, Погосов, 65, Алиев, 90). 2-й тур. Россия U-20 - «Ротор» - 2:2 (Олейников, 11, Агаларов, 38 - Муллин, 48, Султонов, 79), «КАМАЗ» - «Енисей» - 2:2 (Гаглоев, 27, Галиакберов, 54 - Рожков, 40, Саркисов, 90+1). 3-й тур. «Ротор» - «Енисей», Россия U-20 - «КАМАЗ».

Группа «В». 1-й тур. ФК «Химки» Химки - «Родина» Москва - 2:1 (Барков, 15, Бачинский, 86 - Апозян, 74), «Факел» Воронеж - «Урал» Екатеринбург - 2:1 (Григорьев, 13, Дмитриев, 29 - Григорьев, 68-авт.). 2-й тур. «Урал» - ФК «Химки» - 0:0, «Родина» - «Факел» - 2:0 (Еременко, 38, Лопатин, 58). 3-й тур. ФК «Химки» - «Факел», «Урал» - «Родина».

Группа «С». 1-й тур. «Томь» Томск - ФК «Тамбов» Тамбов - 2:2 (Визнович, 18, 65 - Мамтов, 7, Федчук, 84), «Чертаново» Москва - «Крылья Советов» Самара - 0:1 (Михайлов, 4-авт.). 2-й тур. «Чертаново» - ФК «Тамбов», «Крылья Советов» - «Томь». 3-й тур. «Чертаново» - «Томь», ФК «Тамбов» - «Крылья Советов».

Группа «D». 1-й тур. «Шинник» Ярославль - СКА Ростов-на-Дону - 1:1 (Низамутдинов, 16-пен. - Бендзь, 49), ФК «Мордовия» Саранск - ФК «Рига» Латвия - 0:2 (Дебелко, 16, Сарич, 74; на 90+3 мин. Орлов не реализовал пенальти). 2-й тур. ФК «Рига» - «Шинник», СКА - ФК «Мордовия». 3-й тур. «Шинник» - ФК «Мордовия», ФК «Рига» - СКА.