ВИТАЛИЙ КАБАЛОЕВ - ВТОРОЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

Жамболат Локьяев был близок к «бронзе», но уступил

Выступление на континентальном чемпионате в Риме обернулось всеобщим провалом для национальной сборной нашей страны. Три «серебра» и две «бронзы» на фоне полного отсутствия «золота» - явно не тот показатель, который ожидали увидеть российские болельщики. И хотя изначально было понятно, что состав, выступавший в итальянской столице, отнюдь не сильнейший, медали высшей пробы, естественно, подразумевались. Но все сложилось совсем иначе.

По два «золота» уехали в Азербайджан и Армению, по одному - в Болгарию, Белоруссию, Норвегию, Германию, Украину и Румынию. Как видим, наиболее преуспели в этом плане наши бывшие соотечественники. Однако ни один российский борец на высшую ступень подиума так и не поднялся. 23-летний представитель мордовской школы борьбы Виталий Кабалоев, выступавший в наилегчайшем весе, был в числе тех, кто наиболее близко подошел к шансу завоевать титул, но проиграл в финале. Наравне с ним в решающих схватках оступились 32-летний ростовчанин Ибрагим Лабазанов и 29-летний чеченец Назир Абдуллаев.

Три подряд победы Кабалоева на чемпионатах России - в Одинцово (2018), Калининграде (2019) и Новосибирске (2020) - бесспорное свидетельство больших перспектив. Еще более убедило европейское «золото», добытое Виталием в 2019 году в Бухаресте. Однако камнем преткновения на пути ко втором успеху в Старом Свете стал 18-летний Эдмонд Назарян (сын первого для Армении олимпийского чемпиона Армена Назаряна, побеждавшего в Атланте-1996 и Сиднее-2000). Счет финала - 7:3 в пользу сенсационного чемпиона, выступающего, как и его отец в зрелые годы, под болгарским флагом.

В весовой категории до 60 кг еще один представитель Мордовии Жамболат Локьяев был остановлен на стадии четвертьфинала турком Керимом Камалем, а затем, в бронзовой схватке, уступил по дополнительным показателям Амирану Шавадзе из Грузии. Начиная с 2015 года, Жамболат неизменно поднимался на подиумы на чемпионатах России. Им поочередно были выиграны две «бронзы», «серебро» и два «золота». Жаль, что на европейских коврах в этот раз не сложилось. Но, судя по всему, многое у 25-летнего Локьяева еще впереди.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ - 2020

Победители и призеры. 55 кг. 1. Эдмонд Назарян (Болгария). 2. Виталий Кабалоев (Россия). 3. Нугзари Цурцумия (Грузия). 3. Эльданиз Азизли (Азербайджан). 60 кг. 1. Геворг Гарибян (Армения). 2. Керем Камал (Турция). 3. Амиран Шавадзе (Грузия). 3. Мурад Базаров (Азербайджан). 63 кг. 1. Максим Нехода (Белоруссия). 2. Ибрагим Лабазанов (Россия). 3. Ленур Темиров (Украина). 3. Эрик Торба (Венгрия). 67 кг. 1. Мортен Торесен (Норвегия). 2. Назир Абдулаев (Россия). 3. Карен Асланян (Армения). 3. Криступас Слейва (Литва). 72 кг. 1. Франк Штеблер (Германия). 2. Юрий Ломадзе (Грузия). 3. Селчук Джан (Турция). 3. Улву Ганизаде (Азербайджан). 77 кг. 1. Санан Сулейманов (Азербайджан). 2. Зотлан Леваи (Венгрия). 3. Карапет Чалян (Армения). 3. Алекс Кессидис (Швеция). 82 кг. 1. Рафик Гусейнов (Азербайджан). 2. Даниэль Александров (Болгария). 3. Ханнес Вагнер (Германия). 3. Богдан Куринной (Швеция). 87 кг. 1. Семен Новиков (Украина). 2. Виктор Лоринц (Венгрия). 3. Александр Комаров (Россия). 3. Ислам Аббасов (Азербайджан). 97 кг. 1. Артур Алексанян (Армения). 2. Николос Кахелашвили (Италия). 3. Александр Головин (Россия). 3. Ченк Ильдем (Турция). 130 кг. 1. Алин Чирариу (Румыния). 2. Леван Арабули (Грузия). 3. Джелло Крамер (Германия). 3. Микола Кучмий (Украина).