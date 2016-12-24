Не засиживаться в кабинетах и детально вникать в проблемы граждан

Владимир Путин поддержал инициативу депутата Госдумы, нашего земляка Виктора Кидяева

На прошедшем в подмосковном Красногорске заседании Совета по развитию местного самоуправления Президент страны призвал обеспечить единство и согласованность действий всех уровней публичной власти.

По словам главы государства, муниципалитеты хоть и не входят в систему государственной власти, работают все же не в космосе и не на Луне. «Они - часть нашего общества, страны и системы управления. А их самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделенности единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России, - заявил Владимир Путин. - Наоборот, четкое исполнение своих обязанностей, тесное взаимодействие, деловое партнерство служат основой и гарантией выполнения планов по повышению качества жизни граждан».

«Муниципальный уровень - самый близкий к людям, у него обширная сфера ответственности, - продолжил Президент. - Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно - с безопасными и хорошими дорогами, освещенными улицами и хорошо прибранными дворами, благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками. В конечном счете, именно это и определяет качество жизни граждан, влияет на будущее наших детей».

Российский лидер уточнил, что районным и городским чиновникам нельзя засиживаться в кабинетах: «Нужно работать с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы. Тем более что именно на местах «фокусируется» абсолютное большинство нацпроектов, Важно, чтобы муниципалитеты тоже способствовали достижению национальных целей развития, став надежным звеном в системе власти». В этой связи было предложено разработать проект новых Основ государственной политики в сфере местного самоуправления - на период до 2030 года.

Путин согласился с тем, что первопричина многих проблем кроется в нестабильном финансовом положении муниципальных структур. И даже посоветовал регионам разработать комплекс мер по реструктуризации бюджетных кредитов - аналогичный тому, что существует на федеральном уровне.

Выступивший на заседании наш земляк - первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Виктор Кидяев призвал внедрять механизмы привлечения граждан к обсуждению нацпроектов, дабы реализовывать именно те мероприятия, в которых территории действительно нуждаются. «Недопустимо, когда новая стройка разрушает результаты только что завершённых работ. Мы должны и обязаны беречь каждый бюджетный рубль!»

Парламентарий уточнил, что сейчас рассмотрением вопросов муниципального развития занимается несколько министерств. Потому, чтобы упростить и повысить эффективность взаимодействия, разумно реализовать принцип «одного окна». «Предлагаем поручить системную координацию министерству экономического развития, создав в нем отдельную управленческую структуру. При этом можно использовать кадровый ресурс недавно упраздненного министерства по делам Северного Кавказа», - сказал Виктор Кидяев.

Парламентарий также предложил в разы увеличить призовой фонд правительственного конкурса на лучшую муниципальную практику в стране - он составляет 40 миллионов рублей. Владимир Путин поддержал эту инициативу и распорядился увеличить размер призового фонда до 1 миллиарда рублей.

Еще один серьезный вопрос связан с созданием комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Как отметил парламентарий, за два года господдержку получили 160 проектов из 63 регионов. «Теперь надо включить в этот конкурс города с исторической застройкой, где проживает более 100 тысяч человек, предусмотрев дополнительное финансирование в 10 миллиардов рублей, - предложил Виктор Кидяев. - Такое решение принесёт хорошие плоды, потому что деньги пойдут на развитие городов и сохранение исторической памяти. Это как раз тот случай, когда лучший способ сохранить деньги - вовремя и грамотно их потратить».

Министр финансов России Антон Силуанов тоже посоветовал регионам грамотно расходовать бюджетные средства: «Нам надо сосредоточиться на реализации нацпроектов и Послания, а гранты - это, конечно, хорошо. Но, как сказал Виктор Борисович Кидяев, надо беречь каждый рубль. Я с этим полностью согласен».

«Кто бы сомневался», - с улыбкой ответил Президент.