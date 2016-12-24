МОТОГОНКИ В МОРДОВИИ НЕОБХОДИМО ВОЗРОЖДАТЬ

Владимир ШОРЧЕВ уверен, что яркий и самобытный вид спорта вновь способен собирать в Саранске аншлаги на трибунах

Целое десятилетие минуло с тех пор, как в центре Саранска в последний раз ревели моторы «железных мустангов». Яркий и самобытный вид спорта попрощался с мордовской столицей в 2010-м. Однако мотогонки всенародно любимы и по сей день, и вопрос возвращения к ним из года в год все более актуален.



Настоящей легендой ледового спидвея в Мордовии в полной мере можно считать Владимира Шорчева, чей неподражаемый голос неизменно звучал из динамиков стадиона «Светотехника», и без этой важной составляющей представить захватывающее действо на треке было просто невозможно. Владимира Константиновича и сейчас приглашают комментировать во многие города, в мире мотоспорта он пользуется непререкаемым авторитетом. Перед вами текст, собственноручно написанный мэтром. Не оставляя надежд, предлагаем еще раз взглянуть на перспективы возрождения славных традиций через призму истории.

Неумолимо бежит время. Как мотоцикл под управлением опытного спортсмена. Уходят в прошлое, да, честно говоря, и забываются, люди и их дела, жаркие баталии на мототрассах и ледовых треках. Но все-таки есть основные моменты, которые забываться не должны. Скорее, напротив, должны сохраниться в истории мордовского спорта. О них мне и хотелось бы рассказать.

Почти 69 лет назад, в уже очень далеком от нас 1951 году, в Мордовии впервые были проведены соревнования по мотокроссу, собравшие 58 любителей мотоциклетного спорта. Длина дистанции составляла 60 километров. Чуть позже в нашей республике начали проводиться мотоэстафеты, маршрут которых проходил через населенные пункты: Саранск - Рузаевка - Болдово - Инсар - Ковылкино - Рыбкино - Краснослободск - Старое Шайгово. Финиш, естественно, принимала столица республики. Инициаторами, идейными вдохновителями и непосредственно организаторами тех эпохальных соревнований были сотрудники Саранского городского автомотоклуба - Михаил Ильич Урюпин, Петр Иванович Попков, Александр Васильевич Песков и Александр Александрович Пономарев.

Начиная с 1976 года, развитием мотоспорта в Мордовии занималась Саранская объединенная техническая школа ДОСААФ. На предприятиях и в автошколах республики функционировали десятки мотосекций. На старты соревнований выходили спортсмены не только из Саранска, но и из Рузаевки, Краснослободска, Чамзинки, Ковылкина, спортивных клубов «Электрон», «Резинотехника», СЭЛЗ, «Центролит», МГУ имени Н.П. Огарева, школы ДОСААФ и других организаций и учреждений. Имена Бориса Пономарева, Анатолия Тюрина, Анатолия Вашуркина, Валерия Сыркина, Геннадия Корочкова, Александра Зуйкова, Анатолия Миндрова, чуть позже - Виктора Лушникова и других мордовских мотоасов были известны не только внутри региона, но и за его пределами.

Наши кроссовики довольно успешно выступали на всероссийском и всесоюзном уровне. И все-таки большей популярностью среди поклонников мотоспорта пользовались мотогонки по ледовой дорожке. И здесь нельзя не вспомнить нашего прославленного земляка, заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры Республики Мордовия, участника Великой Отечественной войны Владимира Ивановича Карнеева. Именно благодаря этому человеку спидвей (и, в частности, ледовые мотогонки) вышел на новый уровень развития и обрел популярность во многих уголках нашей необъятной страны.

Под началом и пристальной опекой Карнеева медали мировых, европейских и всесоюзных чемпионатов выигрывали такие гонщики, как Габдрахман Кадыров, Борис Самородов, Игорь Плеханов, Виктор Кузнецов, Владимир Чекушев, Фарит Шайнуров, Юрий Оленев, Всеволод Нерытов, Юрий Чекранов и многие другие. В Саранске традиционно, 12 раз в общей сложности, проводились соревнования на призы Владимира Карнеева.

В Саранске официальные соревнования по мотогонкам на льду начали проводиться с 1959 года. В классе мотоциклов «125 кубических сантиметров» блистал Борис Полдомасов, в классе «350 кубических сантиметров» - братья Виктор и Геннадий Лукины. Со временем малые «кубы» уступили место гонкам в классе «500 кубических сантиметров». Александр Хохлов, Владимир Аксютичев, Алексей Еремкин показывали неплохие результаты, но до участия в финальных стадиях крупнейших соревнований дело доходило достаточно редко.

Начиная с 1960-х годов прошлого столетия, в Саранске прошли сотни соревнований значимого масштаба. В 1991 году Международная федерация мотоспорта (ФИМ) доверила мордовской столице проведение четвертьфинала 26-го личного чемпионата мира. Среди участников той памятной гонки был и любимец наших трибун Алексей Еремкин (правда, на тот момент он уже представлял Ленинград).

В период с 1991 по 2010 год стадион «Светотехника» становился ареной баталий 44 крупнейших международных соревнований, в числе которых: 11 финалов и этапов Гран-при личных чемпионатов мира, 5 отборов личных чемпионатов мира, 2 финала и 1 отбор командных чемпионатов мира, 3 финала и 2 отбора личных чемпионатов Европы, 1 финал личного первенства Европы среди юношей, 14 турниров на призы Главы Республики Мордовия, 4 турнира на призы ОАО «Лисма», 1 гонка по ледогари Россия - Италия.

Не подлежит никаким сомнениям тот факт, что и сейчас в Мордовии есть люди, способные развивать мотоспорт и проводить соревнования на самом высоком уровне. Наши специалисты продолжают работать в судейском корпусе, представляя на престижных турнирах родной Саранск. А недавние доморощенные кумиры трибун Юнир Базеев и Максим Захаров, не раз поднимавшиеся на мировые и европейские пьедесталы, готовы делиться накопленным опытом с новыми поколениями талантливых мотогонщиков. Ледовый спидвей в Мордовии имеет богатейшие традиции и достоин того, чтобы в ближайшем будущем возродиться, окрепнуть и вновь, из сезона в сезон, приносить нашим болельщикам массу потрясающих эмоций.