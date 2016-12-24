ДВА «ЗОЛОТА», «СЕРЕБРО» И ДВЕ «БРОНЗЫ»

Виталий Кабалоев и Жамболат Локьяев - чемпионы России

С объемным багажом медалей вернулись с родины легендарного Александра Карелина представители мордовской школы борьбы. Тренерский штаб сборной России целенаправленно дал отдохнуть лидерам национальной команды. Подразумевалось, что их отсутствие в Новосибирске откроет дорогу к пьедесталу другим, менее задействованным на международной арене борцам. Так в итоге и вышло. Большинство победителей, помимо основных регалий, завоевали путевки на европейский чемпионат. Новоиспеченные чемпионы получили отменный шанс проявить себя. Следовательно, обострили конкуренцию за право выступать под российским триколором на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Виталий Кабалоев и Жамболат Локьяев родились в Кабардино-Балкарии, но воспитаны мордовскими специалистами классического вида борьбы и уже давно и прочно ассоциируются с нашей республикой. В наилегчайшей весовой категории 23-летний Кабалоев поочередно оставил не у дел дагестанца Магомеда Кентерова (9:0), пермяка Ивана Хлабыстова (5:1), москвича Алексея Кинжигалиева (4:0) и крымчанина Эмина Сефершаева (3:2). Самым настоящим вихрем промчался по соперникам и 25-летний Локьяев. Его «жертвами» последовательно стали москвич с осетинскими корнями Георгий Тибилов (9:0), ямалец Астемир Мирзоев (8:0), питерец Родион Саматов (3:1) и москвич Артур Петросян (7:0).

Серебряной наградой пополнил собственную коллекцию мастер-международник из Рузаевки Руслан Варданян. На пути к финалу 23-летний самородок победил владимирца Ованеса Сукиасяна (5:1), московского чеченца Шамиля Мучураева (12:7), новосибирца Руслана Гусейнова (11:5). В решающем поединке весовой категории до 82 кг также не обошлось без результативных действий со стороны Варданяна, но удача улыбнулась еще одному хозяину соревнований Шамилю Ожаеву (2:6).

28-летний Павел Салеев (вес до 63 кг) и 23-летний Станислав Климов (вес до 72 кг) добились бронзовых медалей, что стоит признать отличным авансом на будущее. Климову, кстати, пришлось «закрыть шлагбаум» перед еще одним нашем борцом Егором Депцовым. Но это спорт, и огорчаться в таких случаях, конечно же, не стоит. В командном зачете сборная Мордовии заняла высокое 5-е место (среди 33 регионов). Остается добавить, что наряду со спортсменами на чемпионате России работали функционеры и судьи из Саранска. Входивший в состав судейской коллеги Николай Асаев выполнял функции руководителя ковра (с латинской литерой С). В качестве арбитра схватки обслуживал Евгений Суднищиков.

Чемпионат Европы в году текущем пройдет в Риме в период с 10 по 16 февраля. Как подтвердил главный тренер сборной России Гоги Когуашвили, в столице Италии выступят семь чемпионов России (за исключением тех, кто победил в весовых категориях до 77, 87 и 130 кг). «Ребята продемонстрировали свои претензии, поняли, что внутри сборной у нас сильная конкуренция. И чем она качественнее, тем успешнее мы выступим на Олимпийских играх, - подытожил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. - В команду попадут сильнейшие в своих весовых категориях. До Олимпиады остались считаные старты, уже в Новосибирске это чувствовалось. Теперь задача каждого претендента - отдать всего себя на сборах для того, чтобы подойти к Токио в оптимальных кондициях».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ - 2020 (15 - 20 января, Новосибирск)

55 кг. 1. Виталий Кабалоев (Мордовия/Кабардино-Балкария). 2. Эмин Сефершаев (Крым/Ямало-Ненецкий АО). 3. Иван Хлабыстов (Пермский край) и Амаяк Осипов (Краснодарский край). 60 кг. 1. Жамболат Локьяев (Мордовия/Кабардино-Балкария). 2. Артур Петросян (Москва/Тверская область). 3. Родион Саматов (Санкт-Петербург) и Мингиян Семенов (Красноярский край/Калмыкия). 63 кг. 1. Ибрагим Лабазанов (Санкт-Петербург). 2. Марат Гарипов (Санкт-Петербург/Татарстан). 3. Павел Салеев (Владимирская область/Хабаровский край) и Санал Семенов (Красноярский край/Калмыкия). 67 кг. 1. Назир Абдуллаев (Краснодарский край). 2. Ален Мирзоян (Свердловская область). 3. Азамат Ахмедов (Свердловская область/Ямало-Ненецкий АО) и Ислам-Бека Альбиев (Москва/Чечня). 72 кг. 1. Адам Курак (Красноярский край/Крым). 2. Магомед Ярбилов (Ростовская область). 3. Арслан Зубаиров (Москва/Калининградская область) и Станислав Климов (Мордовия/Ульяновская область). 77 кг. 1. Александр Чехиркин (Ростовская область/Москва). 2. Ислам Опиев (Башкортостан/Ингушетия). 3. Абуязид Манцигов (Владимирская область/Чечня) и Рамазан Абачараев (Ростовская область/Дагестан). 82 кг. 1. Шамиль Ожаев (Новосибирская область). 2. Руслан Варданян (Мордовия/Московская область). 3. Дмитрий Джиоев (Ямало-Ненецкий АО/Северная Осетия) и Руслан Гусейнов (Новосибирская область). 87 кг. 1. Давит Чакветадзе (Москва/Ямало-Ненецкий АО). 2. Александр Комаров (Санкт-Петербург). 3. Вааг Маргарян (Красноярский край/Челябинская область) и Артур Сокуров (Краснодарский край). 97 кг. 1. Александр Головин (Краснодарский край/Москва). 2. Никита Мельников (Красноярский край). 3. Артур Саргсян (Владимирская область/Свердловская область) и Данила Сотников (Москва). 130 кг. 1. Сергей Семенов (Москва/Краснодарский край). 2. Зураби Гедехаури (Москва). 3. Рафаэль Цицуашвили (Ростов-на-Дону) и Виталий Щур (Кемеровская область/Алтайский край).