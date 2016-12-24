В Саранске выберут общественные территории для благоустройства

ГУК с приговором
Бывший директор саранской управляющей компании «Юго-Западная» Виктор Авдеев останется на воле
Аналитическая система «Инцидент менеджмент» регулярно фиксирует сообщения в соцсетях о необходимости обустройства современных мест для отдыха в столице региона. Среди горожан эта тема не перестает быть актуальной.
Максимально учитывать народное мнение позволяет голосование за общественные территории, которые будут облагорожены. Оно проводится в Саранске уже третий год.
И уже со следующей недели стартует очередное голосование - будем выбирать пространства, которые сделают более привлекательными для отдыха детей и взрослых уже в 2021 г.
В первые 10 дней будут приниматься предложения от граждан.
Администрация определила 24 участка, которые попадут в рейтинговое голосование.
Подробности появятся на официальном сайте
Администрации городского округа Саранск в ближайшие дни. Интернет-голосование продлится до 27 февраля 2020 г.
Поучаствовать в нем смогут все местные жители.
Выбираем будущий облик города вместе!
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