«Государство создает условия для карьерного роста»

11 представителей Мордовии прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России-2020»

Такие данные приводит дирекция флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». Всего, по словам руководителя конкурса Алексея Комиссарова, в нынешнем сезоне было получено 233 830 заявок из 68 стран мира.

К участию в дистанционном тестировании организаторы допустили 91 355 человек - всем им надлежало заполнить анкету и загрузить видеоинтервью. Во втором блоке дистанционного этапа, где участникам предлагалось ответить на вопросы тестов управленческого потенциала, управленческой готовности и специализации, приняли участие 20 232 человека. Из них лишь 2 988 получили путевки в полуфиналы - 8 региональных и 3 по специализациям.

«Среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего конкурса, 81% мужчин и 19% женщин, - сообщил Алексей Комиссаров. - Для сравнения: во втором сезоне в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом - 14,8 процента. Основная масса претендентов - люди в возрасте от 31 до 35 лет. За ними следуют возрастные категории от 36 до 40 и от 27 до 30 лет. Примечательно также, что в полуфиналы прошли по шесть граждан Беларуси и Украины, а также представители Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии».

Сейчас уже известно, что по количеству полуфиналистов первое место сохранила за собой Москва - 458 человек. На второй строчке тоже вполне ожидаемо оказался Санкт-Петербург - 241 участник, на третьей - Свердловская область (143 конкурсанта). Четвертая же позиция на сей раз досталась Ставропольскому краю - 131 соискатель, а пятая - Дагестану (115 человек).

От Приволжского федерального округа в конкурсную комиссию поступило 41 965 заявок. К очному этапу допущено 335 участников. В том числе - 50 из Башкортостана, 49 - из Татарстана и 48 - из Нижегородской области. Наша республика по числу претендентов на победу сравнялась с Пензенской областью, опередив Марий Эл и Ульяновскую область (по 7 представителей).

Ранее в финальный этап «Лидеров России» удалось пробиться лишь одному представителю Мордовии. В прошлом году директор по корпоративным и правовым вопросам ООО «Управляющая компания РМ Рейл» Юрий Ольховский вошел в число победителей окружного полуфинала. Отрадно, что интерес к конкурсу явно не иссякает. Если в первом сезоне честь республики отстаивали 6 управленцев, то во втором и третьем - уже по одиннадцать.

Теперь участники, прошедшие дистанционный отбор, встретятся в очных полуфиналах. Состязания пройдут в январе - феврале во всех федеральных округах. Приволжский полуфинал, к примеру, примет Казань в период с 31 января по 3 февраля. Помимо повторного компьютерного тестирования конкурсантов ждут сложные управленческие задания.

В суперфинал, согласно условиям, выйдут в общей сложности только 300 участников. Все они получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Победителями конкурса станут 100 человек, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны - руководители федеральных министерств и ведомств, губернаторы, главы крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций. На суперфинальные лекции планируется пригласить и претендентов, представивших самые качественные социальные проекты или отличившихся при выработке оптимальных управленческих решений.

«Между тем нужно понимать, что назначение на более высокую позицию никому не гарантировано, - предупредил недавно первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, наставник «Лидеров России» Сергей Кириенко. - Это не конкурс на замещение каких-то должностей, а конкурс для отбора резерва. Государство создает условия для карьерного роста участников. А уж как они реализуют свой потенциал, только от них и зависит. Не случайно всем победителям мы говорим, что основной конкурс только начинается».

Примечательно, что именно испытание славой, как показывают результаты прошлых лет, стало для многих победителей самым трудным заданием. Кто-то предпочел остановиться на пути к успеху. Иные и вовсе сошли с дистанции, смирившись с участью «неудачников».

«Для меня это был, прежде всего, интересный опыт, - признается единственный пока финалист от Мордовии Юрий Ольховский. - Сейчас, по прошествии уже почти года, могу с уверенностью сказать, что одним из самых ценных приобретений стало значительное расширение круга общения - с людьми, которые реально пытаются улучшить мир вокруг себя. Я тем временем продолжаю трудиться в производственном холдинге «РМ Рейл» в должности директора по корпоративным и правовым вопросам. Масштаб и динамика работы компании позволяют по максимуму использовать весь творческий потенциал - говорю об этом и за себя, и за коллег. С осени 2019 года начал обучение в РАНХиГС (Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ - прим. ред.) по двухлетней программе ЕМВА «Стратегический менеджмент», организованной совместно с Лондонским Кингстонским Университетом. Ее выбрал в рамках полученного на конкурсе гранта. В академии сейчас, кстати, проходят обучение многие участники конкурса».

«В плюсе оказались те, кто изначально не надеялся на кардинальные перемены в жизни, - рассказал журналистам издания «Znak.com» один из победителей конкурса Эдуард Соснин. - Я не стремился поменять место работы, потому что меня и так все устраивало. В конкурсе участвовал лишь затем, чтобы понять, чего я стою. Даже азарт пришел только впоследствии. По факту же получилось, что самый большой приз, ресурс, который я получил, - это связи с людьми из совершенно разных отраслей. Да и миллион рублей не стал лишним. Деньги я потратил на обучение».

Тем не менее стоит признать, что для некоторых специалистов конкурс стал настоящим «карьерным трамплином». Так, Василий Орлов вскоре возглавил Амурскую область, Дмитрий Артюхов - ЯНАО. Еще пятерым финалистам были предложены должности заместителей федеральных министров. Всего же только в минувшем году новые назначения получили свыше 60 «лидеров России».

Справка «ВС»

Конкурс «Лидеры России» проводится уже в третий раз. Он реализуется под эгидой созданной по инициативе Президента страны АНО «Россия - страна возможностей» с целью «выявления, развития и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций». Конкурс традиционно поддерживается Российской академией народного хозяйства и государственной службы. В числе ключевых его партнеров фигурируют компании «Газпром», «Роснефть» «Ростелеком», «Норникель», «Русгидро», «РЖД», «Сбербанк», «Роскосмос», «Росатом», «Mail.ru Group» и другие.

4 октября 2019 года Глава государства, председатель наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» Владимир Путин лично поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев. Старт был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета организации, прошедшего в Сочинском образовательном центре «Сириус».