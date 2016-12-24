«РИГА», РОСТОВСКИЙ СКА И «ШИННИК»

«Мордовия» в шестой раз сыграет в Кубке ФНЛ

15 февраля - латвийская «Рига», 18 февраля - ростовский СКА, 21 февраля - ярославский «Шинник». Таким будет календарь игр «Мордовии» на групповом этапе Кубка ФНЛ, который по старой доброй привычке будет проходить на Кипре (а точнее - в окрестностях 36-тысячного городка Пафос). Традиционный турнир должен стать для главной команды республики ключевым этапом подготовки к весенней части сезона. Перед этим «красно-бело-синие», как и прошлой зимой, планируют тренироваться и проводить спарринги в Саранске.

В этот раз Кубок ФНЛ будет как никогда разношерстным по составу участников. Те же 16 команд, те же 5 гарантированных матчей (преимущественно контрольного характера, но не без наличия турнирной борьбы). Однако проверять себя на острове Афродиты в зимний перерыв будут и зарубежные гости (ФК «Рига»), и юношеская сборная России U-20 (та самая, что в июне гостила на Кубке ПФЛ «Переправа» в Саранске), и клубы второго дивизиона (причем не всегда ведущие), и сразу три делегата от «высшего общества» (самарские «Крылья Советов», ФК «Тамбов» и, как всегда, «Урал»).

Для «Мордовии» это участие станет шестым за девятилетнюю историю турнира. Начиналось все в победоносном 2012 году, когда тренерский штаб Федора Щербаченко не рискнул раскрывать карты перед конкурентами и выпустил полуосновной состав лишь на игру 2-го тура с «Уралом» (0:0). В остальных матчах под флагом региона-13 выступала молодежка. Во многом поэтому дебютный гол довелось забить только двумя годами позже, когда нынешний капитан ФК «Мордовия» Рустем Мухаметшин распечатал ворота «Уфы». Наиболее же успешным для флагмана мордовского футбола стало февральское выступление образца 2017 года. Под руководством Марата Мустафина удалось выйти из группы, а дальше немного не повезло (два минимальных поражения от «Факела» и «Енисея» - в полуфинале и бронзовом матче соответственно). Тем не менее итоговым показателем стало высокое 4-е место, переплюнуть которое ни до, ни после не удавалось.

«Рига», СКА и «Шинник» - совершенно новые «темы» для «Мордовии» применительно к Кубку ФНЛ. Вообще список наших соперников буквально пестрит географией. В 23 поединках в оппонентах был 21 клуб. Дважды доводилось «скрещивать шпаги» только с владивостокским «Лучом» (тогда еще с приставкой «Энергия») и «Тюменью». Причем международный статус был только у одной игры - с ереванским «Пюником» (ничья 1:1 в 2019 году). Выходит, что рижане станут в этом плане своеобразным подарком.

«Рига» побеждала в двух последних чемпионатах Латвии. Рижские «львы» появились на футбольной карте своей страны совсем недавно (зимой 2015 года), имеют российского владельца (Сергей Ломакин) и успели отличиться не только в национальной лиге, но и выиграть Кубок Латвии (в 2018 году). В текущем еврокубковом сезоне «Рига» сначала не прошла в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов ирландский «Дандолк» (0:0, 0:0, пен. 4:5), но затем наглядно дала понять, что является крепким орешком. На ранних стадиях Лиги Европы УЕФА были пройдены польский «Пяст» (2:1 и 2:3) и финский ХИК (1:1 и 2:2). Остановил рижан только датский «Копенгаген», проигравший в гостях первый матч (1:0 и 1:3).

Ростовские армейцы находятся на пути возрождения славных традиций. Пост спортивного директора СКА занимает Виктор Панченко - отец всеми любимого в Саранске Кирилла Панченко. Еще одна любопытная деталь: два месяца назад владельцем «красно-синих» стал рэпер Баста (настоящее имя - Василий Вакуленко). А вот в турнирном плане ростовчане пока не преуспевают, занимая всего лишь 7-е место в группе «Юг». К слову, два других подтянутых из ПФЛ клуба также не на призовых позициях. Московская «Родина», зачисленная в квартет с литерой «В», восьмая на «Западе», а челнинский «КАМАЗ», отправленный организаторами в группу «А», четвертый в урало-приволжском отсеке.

Ярославский «Шинник» в отдельном представлении, пожалуй, не нуждается. Отметим лишь тот факт, что «медведи» дважды доходили до финала данного турнира (таким достижением, наряду с ними, может похвастать только «Томь»). При этом их вечный рулевой Александр Побегалов побеждал в самом первом розыгрыше Кубка ФНЛ, находясь на тренерском мостике «Урала». Клуб из Екатеринбурга, как известно, выигрывал почетный трофей трижды (в 2012, 2013 и 2018 годах). А пока еще действующим триумфатором является курский «Авангард», нынешние дела которого, судя по последним новостям из стана команды, далеки от идеала.

Что ж, с удовольствием посмотрим, каким будет Кубок ФНЛ в этот раз!

КУБОК ФНЛ - 2020 (14 - 27 февраля, Кипр, Пафос)

Группа «А»: «Ротор» (Волгоград), «Енисей» (Красноярск), Юношеская сборная России U-20, «КАМАЗ» (Набережные Челны). Группа «В»: ФК «Химки» (Химки), «Факел» (Воронеж), «Урал» (Екатеринбург), «Родина» (Москва). Группа «С»: «Чертаново» (Москва), «Томь» (Томск), ФК «Тамбов» (Тамбов), «Крылья Советов» (Самара). Группа «D»: «Шинник» (Ярославль), ФК «Мордовия» (Саранск), ФК «Рига», СКА (Ростов-на-Дону).

Расписание матчей в группе «D». 1-й тур.

15 февраля (суббота): «Шинник» - СКА, ФК «Мордовия» - ФК «Рига». 2-й тур. 18 февраля (вторник): ФК «Рига» - «Шинник», СКА - ФК «Мордовия».

3-й тур. 21 февраля (пятница): «Шинник» - ФК «Мордовия», ФК «Рига» - СКА.

ВСЕ МАТЧИ ФК «МОРДОВИЯ» НА КУБКАХ ФНЛ

1. 11.02.2012. ФК «Нижний Новгород» Нижний Новгород - 0:2.

2. 14.02.2012. «Урал» Екатеринбург - 0:0.

3. 17.02.2012. «Динамо» Брянск - 0:3.

4. 19.02.2012. «Алания» Владикавказ - 0:1.

5. 10.02.2014. ФК «Уфа» Уфа - 2:0 (Руст. Мухаметшин, Ал-й Иванов).

6. 13.02.2014. «Арсенал» Тула - 0:0.

7. 16.02.2014. «Луч-Энергия» Владивосток - 1:1 (С. Самодин).

8. 19.02.2014. «Химик» Дзержинск - 1:1 (автогол соперников), пен. 4:3.

9. 12.02.2017. «Динамо-СПб» Санкт-Петербург - 1:0 (А. Алхазов).

10. 15.02.2017. «СКА-Энергия» Хабаровск - 0:3.

11. 18.02.2017. ФК «Тюмень» Тюмень - 1:0 (И. Лукьянов).

12. 21.02.2017. «Факел» Воронеж - 0:1.

13. 24.02.2017. «Енисей» Красноярск - 0:1.

14. 10.02.2018. «Луч-Энергия» Владивосток - 2:2 (А. Кренделев, И. Лукьянов).

15. 13.02.2018. ФК «Тамбов» Тамбовская область - 1:2 (И. Лукьянов).

16. 16.02.2018. «Чертаново» Москва - 1:2 (А. Кренделев).

17. 19.02.2018. «Чайка» Песчанокопское - 4:2 (А. Кренделев-пен., И. Лукьянов-пен., Русл. Мухаметшин, М. Маркин-пен.).

18. 22.02.2018. «Арарат» Москва - 0:1.

19. 08.02.2019. «Ротор» Волгоград - 1:2 (Р. Навлетов).

20. 11.02.2019. «Пюник» Ереван, Армения - 1:1 (Русл. Мухаметшин).

21. 14.02.2019. ФК «Муром» Муром - 2:1 (В. Адаев, Н. Кирсанов).

22. 17.02.2019. ФК «Тюмень» Тюмень - 0:2.

23. 20.02.2019. ФК «Химки» Химки - 0:0, пен. 1:4.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ФК «МОРДОВИЯ» В ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА

26-й тур. 9 марта (понедельник): «СКА-Хабаровск» Хабаровск (дома). 27-й тур. 15 марта (воскресенье): «Чертаново» Москва (на выезде). 28-й тур. 22 марта (воскресенье): ФК «Нижний Новгород» НН (на выезде). 29-й тур. 29 марта (воскресенье): ФК «Армавир» Армавир (дома). 30-й тур. 4 апреля (суббота): «Луч» Владивосток (на выезде). 31-й тур. 8 апреля (среда): «Авангард» Курск (дома). 32-й тур. 12 апреля (воскресенье): «Текстильщик» Иваново (на выезде). 33-й тур. 18 апреля (суббота): «Енисей» Красноярск (дома).

34-й тур. 26 апреля (воскресенье): «Ротор» Волгоград (на выезде). 35-й тур. 2 мая (суббота): ФК «Химки» Химки (дома). 36-й тур. 6 мая (среда): «Краснодар-2» Краснодар (на выезде). 37-й тур. 10 мая (воскресенье): «Томь» Томск (дома). 38-й тур. 16 мая (суббота): «Нефтехимик» Нижнекамск (на выезде).