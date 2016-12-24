НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСПЕХИ

В городе Лимассол на острове Кипр состоялись чемпионат и первенство Европы по каратэ (версия JSKA). В составе сборной России выступали 11 спортсменов из Мордовии, которыми было завоевано 11 медалей разного достоинства.



Лавры победителей в ката примерили Кристина Казакова и Данила Рязанов. Вместе с этим они завоевали «серебро» в кумитэ. Рязанов к тому же стал вторым и третьим призером в командном кумитэ. Вместе с ним подобным достижением отметились Александр Базакин и Максим Фавстрийский. С серебряными медалями домой вернулись Илья Баландин (ката), Виктор Ферцев (кумитэ). Бронзовыми наградами могут похвастать Александр Бухлин (ката), Максим Матросов (ката) и все тот же Максим Фавстрийский (ката).

Успешным вышло выступление мордовских каратистов и на чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ, которое в период с 21 по 25 ноября проходило в Москве. «Серебро» среди младших юношей в командном ката выиграли Олег Должиков, Максим Азаркин и Вадим Стрягин. В шаге от пьедестала в соперничестве девушек в ката остановилась Кристина Казакова, ставшая в итоговом ранжире четвертой.