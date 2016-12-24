НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСПЕХИ

«Нахимичил» по-крупному
Суд рассмотрит дело экс-директора завода «Биохимик» Дениса Швецова о присвоении и растрате имущества на сумму более 2 миллионов рублей
В городе Лимассол на острове Кипр состоялись чемпионат и первенство Европы по каратэ (версия JSKA). В составе сборной России выступали 11 спортсменов из Мордовии, которыми было завоевано 11 медалей разного достоинства.
Лавры победителей в ката примерили Кристина Казакова и Данила Рязанов. Вместе с этим они завоевали «серебро» в кумитэ. Рязанов к тому же стал вторым и третьим призером в командном кумитэ. Вместе с ним подобным достижением отметились Александр Базакин и Максим Фавстрийский. С серебряными медалями домой вернулись Илья Баландин (ката), Виктор Ферцев (кумитэ). Бронзовыми наградами могут похвастать Александр Бухлин (ката), Максим Матросов (ката) и все тот же Максим Фавстрийский (ката).
Успешным вышло выступление мордовских каратистов и на чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ, которое в период с 21 по 25 ноября проходило в Москве. «Серебро» среди младших юношей в командном ката выиграли Олег Должиков, Максим Азаркин и Вадим Стрягин. В шаге от пьедестала в соперничестве девушек в ката остановилась Кристина Казакова, ставшая в итоговом ранжире четвертой.
Суд рассмотрит дело экс-директора завода «Биохимик» Дениса Швецова о присвоении и растрате имущества на сумму более 2 миллионов рублей
Уж сколько раз СМИ предупреждали людей, как легко сегодня попасться на уловки аферистов, изобретающих новые способы обмана и успешно...
Петр Тултаев встретился с собственниками земельных участков в рп. Николаевка
«Мэрская суббота» в Полянках разрешила вопрос работы автобуса. И не только
Мероприятия, посвященные Дню народного единства, начались в Мордовии с благодатных молебнов в православных храмах - государственный праздник...
В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой мошенников
С 11 по 14 ноября жители Мордовии увидят фильмы победителей 39-го международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного...
Мэр Саранска проинспектировал городские строительные объекты и определил место для размещения катка в «Юбилейном»
Устроители подпольных казино в Саранске пойдут под суд
«ВС» подсчитал, к чему приведет повышение критерия нуждаемости до уровня двукратной величины прожиточного минимума