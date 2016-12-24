«РЕЗЕРВ РОССИИ» ПРОШЕЛ НА УРА

На плавательных дорожках саранского Дворца водных видов спорта состоялись всероссийские соревнования с многообещающим названием «Резерв России». За медали боролись 752 участника в возрасте от 13 до 18 лет (404 парня и 348 девушек, в том числе - два мастера-международника и 267 мастеров спорта России). Было разыграно 42 комплекта наград (36 - в индивидуальных программах, еще 6 - в эстафетах).

Индивидуальных поощрений добились 4 спортсмена, которые отметились наивысшими результатами по рейтингу FINA. Как водится, не обошлось и без незаурядных достижений. Пали сразу шесть юношеских рекордов страны и два юношеских рекорда Европы.

Среди воспитанников мордовской школы плавания наиболее успешно выступил Никита Евдокимов, занимающийся под руководством тренера Татьяны Оксиной. Наш талантливый юниор занял 5-е место на дистанции 400 метров комплексом (результат - 4:19.66) и 8-е место на дистанции 200 метров брассом (результат - 2:14.94).