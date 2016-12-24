«МОРДОВИЯ-2012» ДОБИЛАСЬ СВОИХ ПЕРВЫХ ПОБЕД

Семилетние воспитанники Межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» приняли участие в своем первом выездном турнире. На «Кубке Университета» в Ульяновске подопечные Виктора Бородулина и Николая Иванова выступили двумя составами. Первая команда стала четвертой в золотом дивизионе, вторая команда - четвертой в серебряном дивизионе.

Результаты и авторы голов в матчах с участием первого состава «Мордовии-2012»: «Рубин-3» Казань - 8:0 (Ярослав Одиноков - 3, Никита Шувалов - 2, Александр Антипов - 2, Илья Платонов), «Смена» Самара - 2:3 (Роман Чурашев, Никита Шувалов), «Университет-2» Ульяновск - 17:0 (Ярослав Одиноков - 4, Никита Шувалов - 3, Всеволод Вдовин - 3, Илья Платонов - 2, Дмитрий Бессонов - 2, Кирилл Буренков, Кирилл Пизин, Роман Чурашев), «Спартак-Юниор-2» Оренбург - 2:5 (Илья Платонов, Всеволод Вдовин), «Спартак-Юниор-1» Оренбург - 0:3, «Смена» Самара - 1:2 (Ярослав Одиноков).

Результаты и авторы голов в матчах с участием второго состава «Мордовии-2012»: «Восход» Уфа - 4:8 (Федор Юдин, Андрей Фадеев, Максим Жутин, Артем Сивов), «Рубин-1» Казань - 1:4 (Никита Тиханов), «Юниор» Ульяновск - 3:3 (Андрей Фадеев - 2, Артем Сивов), «Сызрань-2» Сызрань - 2:1 (Артем Сивов, Максим Жутин), «Рубин-2» Казань - 0:2, «Восход» Уфа - 2:2 (Максим Жутин, Роман Артамонов), пен. 4:5 (Артем Сивов, Федор Юдин, Матвей Миронов, Максим Кисняшкин).