БЕЛЬГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ И ДАНИЯ поочередно сыграют со сборной России на Euro 2020

Саранск, принимавший матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино, продолжает чувствовать себя причастным к успехам национальной команды. И, конечно же, вечером минувшей субботы, 30 ноября, практически каждый из нас с интересом наблюдал за телетрансляцией из Бухареста, где проходила церемония жеребьевки предстоящего Euro. А если в силу каких-либо причин не наблюдал, то обязательно узнал по факту, кто стал третьим соперником для подопечных Станислава Черчесова и каким будет расписание матчей у наших отважных парней.

Легкая рука Андрея Аршавина отправила крайне неудобный Уэльс в компанию к туркам, итальянцам и швейцарцам, а чуть позже Икер Касильяс с присущей ему вратарской надежностью зафиксировал наличие в группе «В» сборной Финляндии. Перед этим Франческо Тотти со строгим лицом достал из первой корзины Бельгию, а улыбающийся во все щеки Рууд Гуллит - симпатичную табличку цвета морской волны с надписью Russia. В свою очередь, задумчивому Филиппу Ламу досталось право вскрыть шарик с Данией. Впрочем, ничего непредсказуемого конкретно в этом не было, так как система формирования групп применительно к принимающим городам, а также другие, имеющие мало общего с футболом, обстоятельства привели к беспрецедентному случаю, предопределившему многое (к счастью, не все) заранее.

Биться с бельгийцами и финнами россиянам предстоит в Санкт-Петербурге (13 и 17 июня), чему наверняка несказанно обрадовались наши северо-западные соседи. Ведь добраться на берега Невы из Хельсинки - плевое дело. А вот с датчанами 22 июня в рамках третьего тура нужно будет сыграть в Копенгагене. Сборной, которая 16 июня 2018 года открывала для Саранска сказку мундиаля (на пару с перуанцами), по-прежнему успешно руководит норвежец Оге Харейде. Дания вообще может считать себя большим счастливчиком. Все три своих матча соотечественники Петера Шмейхеля, посещавшего столицу Мордовии в преддверии ЧМ-2018, проведут в родных стенах. С нетерпением ждем новых ярких баталий, вполне сравнимых с теми, что наша республика принимала в своих гостеприимных объятьях полтора года назад.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ - 2020

Группа «A»: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа «B»: Дания, Финляндия, Бельгия, РОССИЯ.

Группа «C»: Голландия, Украина, Австрия, победитель плей-офф «A»/«D».

Группа «D»: Англия, Хорватия, победитель плей-офф «C», Чехия.

Группа «E»: Испания, Швеция, Польша, победитель плей-офф «B».

Группа «F»: победитель плей-офф «A»/«D», Португалия, Франция, Германия.

Лига наций. Плей-офф. Полуфинальные пары (26 марта)

«A». Болгария - Венгрия, Исландия - Румыния.

«B». Босния и Герцеговина - Северная Ирландия, Словакия - Ирландия.

«C». Норвегия - Сербия, Шотландия - Израиль.

«D». Грузия - Белоруссия, Северная Македония - Косово.

Финальные матчи с прямыми путевками на ЧЕ-2020 назначены на 31 марта.

Если победителем плей-офф «A» станет Болгария, Венгрия или Исландия, победитель плей-офф «D» пополнит группу «C» финального турнира ЧЕ-2020. Если победителем плей-офф «A» станет Румыния, победитель плей-офф «D» пополнит группу «F» финального турнира ЧЕ-2020.