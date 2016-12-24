МЕДАЛИ ИЗ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

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В российской столице состоялся открытый всероссийский турнир «Путь к пьедесталу - Первые снежинки». В престижных соревнованиях приняли участие юные гимнастки из Москвы, Челябинска, Димитровграда, Воскресенска и других уголков нашей необъятной родины. Воспитанницы республиканского филиала «Академии Ирины Винер» завоевали четыре медали.
Золотой наградой пополнила личную коллекцию достижений Мария Горькова (2012 год рождения). «Серебро» завоевала Виктория Шуляева (2013 год рождения). Бронзовых наград добились Ирина Байбикова (2012 год рождения) и Полина Погорелова (2011 год рождения). Индивидуальным призом «Мисс элегантность» была отмечена Емилия Вишнякова (2011 год рождения). Все девочки тренируются под началом тренера Валерии Слесаревой.
Параллельным курсом в подмосковном городе Лыткарино прошло открытое первенство центра художественной гимнастики «Звезды Олимпа». Обладательницами серебряных медалей стали Варвара Чудайкина (2011 год рождения, группа «А») и Ксения Кончарова (2012 год рождения, группа «Д»), занимающиеся у тренера Евгении Курбатовой. Наряду с представительницами региона-13 в данных соревнованиях принимали участие юные гимнастки из Москвы, Смоленска, Краснодара, Бронниц и Электростали.
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