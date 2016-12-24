САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И ПРЕУСПЕВАЮЩИЕ

Спорт

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Ледовый» в Пролетарском районе Саранска состоялись чемпионат и первенство Мордовии, проводившиеся по традиции в открытом формате. Наряду с местными фигуристами в соревнованиях приняли участие представители Нижнего Новгорода, Пензы, Саратова и других приволжских городов. С удовольствием публикуем имена и фамилии лучших воспитанников республиканской «СШОР по фигурному катанию на коньках», поднимавшихся на пьедестал почета, а также их тренеров и хореографов.

Мастера спорта России. Женщины. 1. Дарья Бабушкина. 2. Арина Грушкина. Мужчины. 1. Дмитрий Астайкин (тренер - Лариса Яковлева, хореограф - Екатерина Чудайкина). Первый спортивный разряд. Девушки. 2. Анастасия Бурова (тренер - Лариса Яковлева, хореограф - Екатерина Чудайкина). 3. Снежана Рощина (тренер - Лариса Яковлева, хореограф - Нина Гришина). Второй спортивный разряд. Девочки. 1. Мария Бельская (тренер - Лариса Яковлева, хореограф - Екатерина Чудайкина). Мальчики. 1. Даниил Белкин (тренер - Лариса Яковлева, хореограф - Нина Гришина). Третий спортивный разряд. Девочки. 3. Валерия Шиленкова (тренер - Анастасия Зинкина, хореограф - Оксана Янюшкина).

Первый юношеский разряд. Девочки. 2. Елизавета Машкова (тренер - Лариса Яковлева, хореограф - Нина Гришина). Второй юношеский разряд. Девочки. 1. Таисия Наркаева (тренер - Лариса Яковлева, хореограф - Нина Гришина). Третий юношеский разряд. Девочки. 2. Вероника Шиленкова (тренер - Анастасия Зинкина, хореограф - Оксана Янюшкина). Категория «Юный фигурист». Девочки. 1. Валерия Авдейкина. 2. Софья Степаненкова (тренер - Алексей Рылов). Мальчики. 2. Алан Ефимов (тренер - Марина Толстякова). Категория «Дебют». Девочки. 1. Дарья Резепова (тренер - Марина Цыганкова). 2. Виктория Цилина (тренер - Ксения Блохина). 3. Валерия Федотова (тренер - Марина Цыганкова). Мальчики. 1. Лукас Рачков (тренер - Ксения Блохина).

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