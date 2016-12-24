В ПРЕДДВЕРИИ ОЛИМПИЙСКОГО СЕЗОНА

Сергей Емелин и Артем Сурков не оставили шансов конкурентам

Безоговорочным успехом национальной сборной России завершился популярный турнир «Гран-при Москвы - Кубок Алроса». Престижные соревнования предваряли собой олимпийский сезон 2020 года. Параллельно с классиками на борцовские ковры выходили вольники, что, по общему мнению, представляло собой весьма любопытную схему и стало залогом дополнительного зрительского интереса. Ожидается, что в дальнейшем этот турнир будет закреплен в международном календаре как итоговый. С таким предложением в Объединенный мир борьбы (UWW) вышла Федерация спортивной борьбы России (ФСБР).

В последние дни осени сильнейшие борцы планеты демонстрировали свой класс во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой» в Лужниках - многофункциональном спортивном комплексе площадью 25 тысяч квадратных метров с трибунами на 4 тысячи мест. Помимо личных соревнований, проходивших в первый день, состоялось командное соперничество, в котором россиянам противостояла сборная остального мира. Новый формат стал следствием стремления ФСБР уйти от стандартного громоздкого турнира. Под новую концепцию как раз и подбиралась соответствующая арена, усиливались презентационная и медийная составляющие турнира.

Пристальное внимание мордовских любителей спорта было приковано к выступлениям двух наших доморощенных чемпионов - Сергея Емелина и Артема Суркова, звезды которых зажглись на борцовском небосклоне практически одновременно. Емелину, задающему тон в весовой категории до 60 кг, важно было взять реванш у Виктора Чобану, что уроженец Рузаевки с удовольствием и сделал.

Предварительно молдаванин уступил представителю Казахстана Айдосу Султангали. В то же время казах проиграл лидеру сборной России. Схватка Емелин - Чобану стала повторением финала ЧМ-2018 (в Будапеште) и финала ЧЕ-2019 (в Будапеште). За каждым из оппонентов было по одной титульной победе. Однако в Москве соперничество прошло, что называется, в одну калитку. Убедительный счет 7:0 в пользу Емелина свидетельствует о безукоризненной победе 24-летнего борца из Мордовии.

26-летнему Суркову в весовой категории до 67 кг противостоял турок Атакан Юксель. Конкретно этому сопернику наш триумфатор уступил в решающей схватке континентального форума Старого Света образца года текущего. Но и здесь реванш выдался более чем убедительным! Со счетом 6:1 победа осталась за Артемом, который, таким образом, доказал свою готовность быть первым номером сборной России в преддверии XXXII летних Олимпийских игр в японском Токио. От всей души поздравляем наших ведущих борцов с очередными завоеванными медалями и желаем им новых успехов и достижений на международной арене!

СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ МИРА - 11:1

ВБ (57 кг). Рамиз Гамзатов - Георгий Эдишерашвили (Азербайджан) - 8:4. ГРБ (60 кг). Сергей Емелин - Виктор Чобану (Молдова) - 7:0. ВБ (65 кг). Начын Куулар - Гаджи Алиев (Азербайджан) - 4:5. ГРБ (67 кг). Артем Сурков - Атакан Юксель (Турция) - 6:1. ВБ (74 кг). Тимур Бижоев - Автандил Кинчадзе (Грузия) - 2:1. ГРБ (87 кг). Александр Комаров - Метехан Башар (Турция) - 2:1. ВБ (86 кг). Магомед Рамазанов - Ахмад Базригалех (Иран) - 3:1. ГРБ (97 кг). Никита Мельников - Ибрагим Тигчи (Турция) - 8:3. ВБ (97 кг). Алихан Жабраилов - Шариф Шарифов (Азербайджан) - 5:2. ГРБ (130 кг). Виталий Щур - Нурмахан Тыналиев (Казахстан) - 3:1. ВБ (125 кг). Билял Махов - Элизбар Одикадзе (Грузия) - 2:0. ГРБ (77 кг). Роман Власов - Арсен Джулфалакян (Армения) - 3:2.

ПЕРВЕНСТВО МОРДОВИИ - 2019. Юноши 2003 - 2004 годов рождения

Победители и призеры. 42 кг. 1. Вадим Кащеев. 2. Кирилл Хромов (оба - Саранск). 3. Исраил Вахидов (Ромоданово). 45 кг. 1. Руслан Давлатбеков. 2. Андрей Тарасов. 3. Артем Артюхин (все - Саранск) и Махруз Шобудинов (Ромоданово). 48 кг. 1. Адель Абузяров (Саранск). 51 кг. 1. Данила Роднов. 2. Наиль Бекиров (оба - Рузаевка). 3. Даниил Кшнякин и Степан Маскайкин (оба - Саранск). 55 кг. Архип Пизин. 2. Ибрахим Мавлиханов. 3. Владислав Ильин (все - Саранск) и Михаил Шумбасов (Рузаевка). 60 кг. 1. Виталий Лысов. 2. Егор Бережнов. 3. Андрей Шорчев и Абдуллах Магомедов (все - Саранск). 65 кг. 1. Салих Юсупов. 2. Абдул-Бари Баляев. 3. Вячеслав Болдин и Артем Праведнов (все - Саранск). 71 кг. 1. Риналь Юсупов. 2. Богдан Струнников (оба - Саранск). 3. Владимир Воронин (Рузаевка) и Вадим Пирожков (Саранск). 80 кг. 1. Олег Семейкин (Саранск). 2. Рашад Абдуллаев (Рузаевка). 3. Максим Маух (Атяшево) и Кирилл Сорокин (Саранск). 92 кг. 1. Иван Архипов (Саранск). 2. Анатолий Чапурин (Ичалки). 3. Владимир Учайкин (Саранск). 110 кг. 1. Владислав Семенков (Саранск).