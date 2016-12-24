КАСКАД МЕДАЛЕЙ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА И ЙОШКАР-ОЛЫ

Четырнадцать медалей привезли из Нижнего Новгорода юные мордовские дзюдоисты, занимающиеся в саранских клубах единоборств «Боец» и «Лидер». В четвертом туре Нижегородской лиги дзюдо среди юношей и девушек 2006 - 2007 годов рождения приняли участие 280 спортсменов из различных регионов страны.

Победителями соревнований стали: Ева Петрова (весовая категория до 48 кг), Дарья Щетинина (до 52 кг), Евгения Абросова (до 63 кг), Анастасия Пискайкина (свыше 63 кг), Денис Байкин (до 42 кг) и Сергей Жирнов (до 60 кг). С серебряными медалями вернулись в родной город: Ксения Васькова (весовая категория до 40 кг), Маргарита Соловьева (до 44 кг), Егор Нефедов (до 42 кг) и Егор Кулаков (до 50 кг). «Бронзу» завоевали Дмитрий Перепелов (весовая категория до 38 кг), Леонид Тарасов (до 38 кг), Егор Сокоров (до 55 кг) и Никита Кирюшин (свыше 66 кг).

Параллельным курсом в Йошкар-Оле прошел межрегиональный турнир среди юношей 2005 - 2006 годов рождения. Мордовию представляли спортсмены клуба «Боец», завоевавшие три медали. «Золото» в весовой категории до 60 кг добыл Андрей Потапов. В этой же весовой категории вторым стал Иван Потапов. В весе до 50 кг отличился Ринард Курмакаев, итогом выступления которого стала бронзовая медаль.