ОТ АРТЕМА СУРКОВА И СЕРГЕЯ ЕМЕЛИНА ЖДУТ УБЕДИТЕЛЬНЫХ РЕВАНШЕЙ НА ГРАН-ПРИ МОСКВЫ

29 и 30 ноября в Москве состоится гала-турнир по спортивной борьбе «Гран-при Москва - Кубок АЛРОСА». Престижные соревнования соберут на своих коврах ведущих борцов мира (как греко-римского, так и вольного стиля). Местом увлекательных баталий станет Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой спорткомплекса «Лужники». В пятницу состоятся личные схватки турнира, в субботу - матчевая встреча между сборной России и сборной остального мира.

Как анонсирует Федерация спортивной борьбы России, самой ожидаемой дуэлью в турнире «греко-римлян» будет противостояние россиянина Романа Власова и армянина Арсена Джулфалакяна (в весовой категории до 77 кг). При этом отмечается, что не менее насыщенными, любопытными и принципиальными будут встречи с участием двух представителей мордовской школы классической борьбы - 24-летнего Сергея Емелина и 26-летнего Артема Суркова (в весовых категориях 60 и 67 кг соответственно).

Год назад, в мегафутбольном 2018-м, Сурков и Емелин стали триумфаторами чемпионата Европы (в Каспийске) и чемпионата мира (в Будапеште). Однако на континентальном форуме образца текущего 2019 года, куда наши парни ехали в статусе лидеров национальной сборной России и главных фаворитов турнира, золотые медали им не покорились. Сергей стал вторым, уступив в финале молдаванину Виктору Чобану, а Артем завоевал бронзовую награду, уступив перед этим турку Юкселю Атакану. На гала-турнире в Первопрестольной у Емелина и Суркова будет возможность взять реванш у своих конкурентов и завершить сезон на мажорной ноте. Следите за телетрансляциями на ресурсах холдинга «Матч!» (каналах «Матч! Боец» и «Матч! Страна»). В глобальной сети поединки можно будет посмотреть на портале Wrestrus.ru.

А вот побороться на Кубке мира мордовским борцам не удастся. Запланированный на конец ноября большой командный турнир отложен на неопределенный срок - по причине нестабильной обстановки в Иране. К тому же, по словам генерального секретаря Объединенного мира борьбы Мишеля Дюссона, сразу две команды заведомо отказались ехать в Тегеран. Следовательно, перспективы проведения турнира изначально были весьма призрачные.

ПЕРВЕНСТВО МОРДОВИИ - 2019 (юноши 2005 и 2006 годов рождения)

Победители и призеры. 32 кг. 1. Умар Сабитов (Саранск). 2. Кирилл Моторин (Луховка). 3. Дмитрий Шугуров (Саранск) и Абдулмалик Юсупов (Аксеново). 35 кг. 1. Абдулкадир Бикбаев (Ромоданово). 2. Михаил Кисляков (Рузаевка). 3. Дмитрий Акейкин (Саранск) и Максим Верендякин (Рузаевка). 38 кг. 1. Антон Сергунов (Рузаевка). 2. Салим Сабитов (Саранск). 3. Вадим Кащеев (Луховка) и Артур Малкин (Дубенки). 41 кг. 1. Вячеслав Хачатуров (Саранск). 2. Кирилл Хромов (Луховка). 3. Сергей Лияскин (Саранск) и Исмаил Исмаилов (Рузаевка). 44 кг. 1. Андрей Тарасов (Саранск). 2. Рулан Давлатбеков (Луховка). 48 кг. 1. Наим Аширов. 2. Айюб Сабитов (оба - Саранск). 3. Дмитрий Голубинов (Саранск) и Максим Ерешев (Дубенки). 52 кг. 1. Артур Борисов. 2. Даниил Кшнякин (оба - Саранск). 3. Владислав Шаповаленко и Ислям Аберхаев (оба - Рузаевка). 57 кг. 1. Данила Ирешев (Саранск). 2. Артем Юматов (Рузаевка). 3. Дмитрий Сальников (Луховка) и Станислав Куприянов (Рузаевка). 62 кг. 1. Роман Ермошин (Саранск). 2. Данил Мамаев (Луховка). 3. Роман Латвенас (Саранск) и Кирилл Кубасов (Ардатов). 68 кг. 1. Сергей Изосимов (Рузаевка). 2. Виктор Голюшов (Саранск). 3. Александр Цыганов (Ардатов) и Никита Торгашов (Рузаевка). 75 кг. 1. Вячеслав Романов (Саранск). 2. Роман Кияйкин (Луховка). 3. Андрей Светкин (Рузаевка) и Дмитрий Бирюков (Лямбирь). 85 кг. 1. Григорий Субботкин (Саранск). 92 кг. 1. Владислав Корнеев (Саранск). 2. Никита Юрьев. 3. Егор Чавкин и Александр Никитин (все - Саранск). 120 кг. 1. Макар Макаров. 2. Илья Еряшев (оба - Саранск).