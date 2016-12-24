ДЕТИ «ПЛАЙТЕРРЫ» ВЫИГРАЛИ «СЕРЕБРО» В РАМЕНСКОМ

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Детская команда «Плайтерра-ДЮСШ», представляющая самый западный район Мордовии (Зубово-Полянский), успешно выступила в подмосковном городе Раменское, где состоялся межрегиональный турнир «Капелька России» (для команд, составленных из юных футболистов 2008 года рождения).
Подопечные Олега Горелова и Виктора Романюка поочередно встречались со сверстниками из команд: СШ «Сатурн» Раменское - 1:0 (автор гола: Глеб Чугунов), «Красное Знамя» Раменское - 5:0 (Глеб Чугунов - 2, Егор Байкин, Иван Жителев, Александр Никитин), ФСШ «Звезда» Люберцы - 2:2 (Егор Байкин - 2), «Олимпиец» Ликино-Дулево - 1:5 (Егор Байкин), «Квадрат» Жуковский - 8:0 (Егор Байкин - 6, Сергей Вирясов, Глеб Чугунов).
Набрав 10 очков, зубовские ребята стали вторыми в таблице, выиграв «серебро» в споре с люберецкой «Звездой» - за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Индивидуальным призом «Лучшему игроку турнира» был награжден Егор Байкин. Вместе с ним почетные статуэтки получили: Захар Чушкин («Олимпиец»), Иван Кирчев (ФСШ «Звезда»), Никита Филитович (СШ «Сатурн»), Илья Комов («Красное Знамя») и Егор Новожилов («Квадрат»).
Обладателями серебряных медалей стали: Олег Катаев, Денис Лодырев, Александр Никитин, Артем Кемяшев, Иван Жителев, Никита Малышев, Сергей Сурков, Глеб Чугунов, Сергей Вирясов, Егор Байкин, Антон Полушкин, Дмитрий Шавкун, Андрей Мучкин, Никита Кутуков, Никита Назаров и Константин Пекин.
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