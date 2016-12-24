«ВАТТ» ВНОВЬ СДЕЛАЛ ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ

Когда год назад саранский «Ватт», дебютировав в элите мордовского футбола, с ходу выиграл золотые медали, многие сочли произошедшее за нечто особенное. Когда гол Михаила Якушкина принес победу над «Рузаевкой» в матче за Суперкубок Мордовии, значимость триумфа увеличилась вдвое. А вот второй подряд чемпионский титул «ваттовцев» уже никого не удивил. Тем более, как подтвердил опрос подписчиков в паблике «Футбол Мордовии» в социальной сети «ВКонтакте», «Ватт» наверняка бы стал чемпионом досрочно, не окажись в календаре финального турнира перенесенных матчей.

«Честно говоря, возможности подготовиться к этому матчу у нас особо-то и не было, - посетовал в беседе с журналистом «ВС» 34-летний лидер «Ватта» Николай Назаркин, становившийся лучшим полузащитником республиканского чемпионата еще в 2005 году. - Сезон откровенно затянулся. Это у профессионалов система «осень-весна», а мы все-таки любители. Нельзя не принимать этот факт во внимание. Гораздо приятнее играть летом, а не в ноябре. А у нас только в августе начинаются финальные матчи. На мой взгляд, это неправильно. К тому же, в отличие от МГУ, в последнем туре мы не играли из-за неявки соперника. Следовательно, игровую форму слегка подрастеряли. Возможно, как раз поэтому и не смогли реализовать свои моменты в начале матча. Хорошо, что отыгрались. Но после этого сил уже просто не осталось. Важно было дотерпеть. Что мы и сделали, а в серии пенальти настоящие чудеса творил наш вратарь Андрей Баранов».

От себя не можем не заметить, что ключевые матчи республиканского футбола в последнее время почему-то неизменно совпадают по датам с матчами главной команды республики. Может быть, конечно, и ненароком. Но с постоянностью, и это факт. Поединки заключительного тура предыдущего чемпионата Мордовии, в которых решалась судьба медалей, проходили 4 ноября (в день игры ФК «Мордовия» - ФК «Армавир»). Финал Кубка Мордовии 2019 года состоялся 10 августа (в день игры ФК «Мордовия» - «Балтика»). Да, День физкультурника. Да, есть такая традиция. Да, символичный момент. С этим никто не спорит. Но выходных-то все-таки два. Зачем тогда упираться именно в эту дату?! В конце концов, можно же просто посвятить матч этому празднику, сказать об этом повсеместно. Но при этом пусть этот матч увидят. Пусть о нем как следует напишут. Пусть его покажут. Пусть сделают красочный фоторепортаж в интернет. Это же битва за трофей!..

Увы, с тем же самым пришлось столкнуться и сейчас. Матч за Суперкубок Мордовии и матч ФК «Мордовия» - «Торпедо» разделяли всего три часа. Как видим, основного времени для определения победителя оказалось недостаточно. Соперничество «Ватта» и МГУ растянулось до серии пенальти. Каким образом тогда, скажите, везде поспеть журналистам?! Отдавать предпочтение местному футболу в ноябрьский колотун вряд ли кто-то захочет. Но ведь всегда есть второй выходной день…

Напоследок скажем и о том, что, освещая из номера в номер события, происходящие в чемпионате Мордовии, стараемся писать обо всем максимально аккуратно. Отлично понимаем, что наш футбол по-прежнему держится на энтузиастах - людях, любящих его всем сердцем. А потому, в силу взаимного уважения, элементарно не хочется никого обижать и лишний раз напрягать. Но не акцентировать внимание на неприемлемых вещах просто невозможно. Тем более если они давно назрели и требуют качественного решения.

Так вот, большое спасибо линейному рефери Ольге Белоклоковой (в конкретном случае), и в ее лице - всем остальным арбитрам, что, по настойчивой просьбе руководителя судейско-инспекторского комитета ФФРМ Евгения Буланова, направляют в отдел спорта «Вечернего Саранска» сфотографированные протоколы матчей. Другой возможности работать с темой республиканского футбола у нас, как у прессы, к большому сожалению, просто нет. В век информационных технологий сайт ff13rm. nagradion.ru ограничивается лишь скучными результатами, и про оперативность здесь давно говорить не приходится. Хотя пример того же сайта МФС «Приволжье» наглядно показывает, насколько данная платформа, да и другие ее аналоги могут быть полезными, если вести статистику с должным отношением. Характерный пример: даже с такой естественной и необходимой вещью, как реестр бомбардиров, по ходу сезона ознакомиться невозможно. Причем элементарно потому, что в систему не вносятся фамилии авторов голов. Если бы хоть это происходило, было бы к чему стремиться футболистам, было бы о чем писать журналистам.

СУПЕРКУБОК МОРДОВИИ - 2019

«ВАТТ» Саранск - МГУ Саранск - 1:1, пен. 4:3

Голы: 0:1 - Артем Сарычев (48), 1:1 - Сергей Антипов (83).

Серия пенальти: 0:1 - Константин Попков, 0:1 - Дмитрий В. Асейкин (вратарь), 0:2 - Илья Кузин, 1:2 - Андрей Широков, 1:3 - Артем Сарычев, 2:3 - Павел Томилин, 2:3 - Евгений Сафонов (вратарь), 3:3 - Сергей Антипов, 3:3 - Максим Будников (вратарь), 4:3 - Михаил Якушкин.

«Ватт»: Баранов, Д.В. Асейкин, Елин (Д.А. Асейкин, 66), Догадин, Тараканов (Горлиенко, 78), Томилин, Антипов, Назаркин (Буланушкин, 90+1), Поветкин (Девяткин, 66), Широков, Якушкин (к). Главный тренер (играющий) - Михаил Якушкин.

МГУ: Лещаков, Адмайкин, Кузин, Гришунин, А. Бояркин (Вахонин, 71), Сарычев, Попков (к), Будников, Трифонов, Сафонов, Баймашев. Главный тренер - Михаил Аношкин.

Предупреждены: Догадин, 56, Девяткин, 78, Горлиенко, 83, Д.В. Асейкин, 85, Якушкин, 90+1 - Кузин, 24, Адмайкин, 51.

Удален: Догадин, 83 (оскорбительные выражения и жесты в адрес соперников).

Судьи: Русл. Кутюшев, Васинькин, Белоклокова (все - Саранск).

Инспектор: Виктор Мартышкин (Рузаевка).

9 ноября. Саранск. Стадион УТБ ФК «Мордовия» (искусственное поле). 100 зрителей.