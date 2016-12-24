Спортивная гимнастика

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В ноябрьские каникулы в стенах республиканской «СШОР по спортивной гимнастике имени Леонида Аркаева» состоялись чемпионат и первенство Мордовии. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 60 перспективных гимнастов и гимнасток.
Женщины, юниорки, девушки. Программа мастеров спорта. 1. Ксения Ишенина. 2. Анастасия Пизина. 3. Анжела Крюкова. Программа мастеров спорта. 1. Екатерина Немова. 2. Анна Трофимова. 3. Александра Галайда. Программа кандидатов в мастера спорта. 1. Анна Куликова. 2. Татьяна Картаева. 3. Александра Никулина. Программа I разряда. 1. Арина Шургая. 2. Софья Логачева. 3. Мария Шаманаева. Программа II разряда. 1. Татьяна Пизина. 2. Алена Куракина. 3. Василиса Чернова. Программа III разряда. 1. Эвелина Миронова. 2. Александра Рыкова. 3. Анастасия Трушкина.
Мужчины, юниоры, юноши. Программа мастеров спорта. 1. Семен Чавкин. 2. Никита Картаев. 3. Дмитрий Нарваткин. Программа I разряда. 1. Кирилл Шевелев. 2. Константин Четвергов. 3. Лев Лисовенко. Программа II разряда. 1. Даниил Рыжов. 2. Арсений Клементьев. 3. Артем Сизов. Программа III разряда. 1. Роман Чевин. 2. Иван Маркин. 3. Роман Новиков.
Минздрав принял новую процедуру прохождения медкомиссии для водителей
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