ВСЕ ФЛАГИ БЫЛИ В ГОСТИ К НАМ

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Спорт

9 ноября в спорткомплексе «Олимп» прошел межрегиональный турнир, собравший под своими знаменами 216 юных спортсменов 2009 - 2011 годов рождения. География соревнований также получилась весьма насыщенной: Мордовия (Саранск, Рузаевка, Ковылкино), Чувашия, Ульяновская, Пензенская, Саратовская и Тамбовская области.

Первое место в общекомандном зачете завоевали дзюдоисты саранского клуба «Боец». В своих весовых категориях победы одержали Кирилл Амелькин, Никита Стешин, Дмитрий Волков и Данила Коликов. Призерами представительного турнира стали Данис Курмакаев, Егор Митин, Виталий Пинчугин, Егор Алямкин и Сергей Тимошин. Вторыми в командном соперничестве стали юные пензенцы, третьими - юные ульяновцы.

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