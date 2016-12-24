СВЕТЛАНА ТЮЛЕНЕВА - ПЯТАЯ В ОТБОРЕ НА ЗИМНЮЮ ЮНОШЕСКУЮ ОЛИМПИАДУ

«Нарния» по-мордовски
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9 и 10 ноября в конькобежном центре «Коломна» проходили всероссийские соревнования «Надежды России», являвшиеся отборочными к III зимним юношеским Олимпийским играм. Путевки в швейцарскую Лозанну оспаривали 40 сильнейших российских спортсменов (в возрасте 15-18 лет) из 11 регионов страны.
В составе сборной Мордовии выступали Светлана Тюленева, Анастасия Жеганова, Инна Лаврентьева и Анастасия Середа. Лучший результат продемонстрировала Тюленева, ставшая второй на дистанции 1000 метров. По сумме четырех дистанций Светлана заняла 5-е место. Жеганова в итоговом ранжире стала седьмой, выиграв «бронзу» на 500-метровке. Инна Лаврентьева облюбовала 13-ю позицию, Анастасия Середа - 17-ю.
Таким образом, по итогам соревнований Светлана Тюленева попала в резервный состав, который будет готовиться к юношеской Олимпиаде. Право представлять Россию в Швейцарии среди девушек завоевала Юлия Береснева из Челябинской области. Игры пройдут в январе грядущего 2020 года.
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