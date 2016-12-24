НЕ УСТАЕМ СЧИТАТЬ МЕДАЛИ

Мордовские борцы, занимающиеся в республиканской «СШОР спортивной борьбы и дзюдо имени Алексея Мишина», продолжают завоевывать награды на всероссийских соревнованиях. В начале последнего месяца осени очередными успехами увенчались поездки в Кузнецк Пензенской области (на XV традиционный турнир на призы городской администрации) и в Самару (на популярный турнир «Надежды России» памяти Сергея Сусликова).

В соседнем регионе две бронзовые медали завоевали Айюб Сабитов (весовая категория до 45 кг) и Станислав Хачатуров (до 60 кг). На волжских берегах победителями стали Михаил Депцов (до 72 кг), Салих Баширов (до 82 кг) и Руслан Бибарсов (до 130 кг). Серебряные медали выиграли Дмитрий Костин (до 60 кг), Абдулвахаб Асаинов (до 72 кг) и Дмитрий Самойлов (до 82 кг). Бронзовыми наградами пополнили свои коллекции Руслан Бичурин (до 67 кг) и Егор Депцов (до 77 кг).

Тем временем в Саранске состоялся всероссийский турнир на призы Владимира Кокурина и выпускников СДЮСШ-4, в котором приняли участие около сотни юных борцов-классиков 2003 - 2009 годов рождения из Мордовии, Удмуртии, Воронежской, Пензенской, Тюменской и Нижегородской областей. Индивидуальными призами были отмечены: за лучшую технику - Владислав Семенков (Саранск) и Алиса Сиротина (Воронеж); за волю к победе - Сулейман Невлютов (Саранск). С удовольствием публикуем имена и фамилии всех победителей и призеров.

Девочки 2007 - 2009 годов рождения. 33 кг. 1. Алиса Сиротина (Воронеж). 2. Хажида Икрамова (Чамзинка). 3. Карина Малышева (Нижегородская область) и Анна Насонова (Нижегородская область). 40 кг. 1. Дарья Баляева. 2. Василиса Страфеева (обе - СДЮСШ-4, Мордовия). 3. Софья Яськина (Ардатов) и Софья Сорокина (Чамзинка). Девочки 2004 - 2006 годов рождения. 46 кг. 1. Татьяна Сотникова (Арзамас). 2. Анастасия Полушкина (Мордовия, СДЮСШ-4). 3. Лилия Сухомкина (Нижегородская область). 54 кг. 1. Ксения Дябкина. 2. Ольга Куприянова (обе - СДЮСШ-4, Мордовия). 3. Регина Горбунова (Чамзинка). 70 кг. 1. Наталья Константинова. 2. Ольга Вершинина. 3. Рената Миндиярова (все - СДЮСШ-4, Мордовия).

Юноши 2003 года рождения. 29 кг. 1. Павел Козлов. 2. Кирилл Крутов (оба - Чамзинка). 3. Даниил Мартынов (Саранск). 32 кг. 1. Фуад Халилов (Пенза). 2. Халим Халиков (Ромоданово). 3. Сулейман Невлютов (Саранск) и Олег Есин (Ичалки). 35 кг. 1. Вячеслав Киреев (Саранск). 2. Али Сабидзянов (Ромоданово). 3. Халим Кадеев (Ромоданово) и Антон Борисов (Саранск). 42 кг. 1. Вадим Кащеев (Саранск). 2. Махфуз Шобудинов (Ромоданово). 3. Антон Сотников (Арзамас) и Кирилл Хромов (Саранск). 38 кг. 1. Абдукадир Бикбаев (Лямбирь). 2. Илья Емелин (Рузаевка). 3. Салих Сабитов (Саранск) и Али Ахмедов (Лямбирь). 45 кг. 1. Аюп Сабитов. 2. Андрей Тарасов. 3. Руслан Давлатбеков и Роман Моторин (все - Саранск). 48 кг. 1. Адель Абузяров (Саранск). 2. Максим Еряшев (Дубенки). 3. Павел Фирсов (Ичалки) и Климент Шапкин (Краснослободск). 51 кг. 1. Егор Шуматов (Пенза). 2. Наиль Бекиров (Рузаевка). 3. Данила Роднов (Рузаевка) и Артур Борисов (оба - Саранск). 65 кг. 1. Салих Юсупов. 2. Роман Ермошин. 3. Абдул Бари Баляев (Саранск) и Сергей Поздновский (Нижегородская область). 60 кг. 1. Даниил Фонарев (Удмуртия). 2. Андрей Шорчев. 3. Егор Бережнов и Абдуллах Магомедов (все - Саранск). 71 кг. 1. Али Нотов (Саранск). 2. Антон Плотников (Рузаевка). 3. Риналь Юсупов (Саранск) и Всеволод Бердник (Тюмень). 55 кг. 1. Архип Пизин. 2. Ибрахим Мавлиханов (Саранск). 3. Раджаб Батырев (Тюмень) и Михаил Шумбасов (Рузаевка). 85 кг. 1. Олег Семейкин (Саранск). 2. Араис Саакян (Пенза). 3. Артем Пузанов (Тюмень) и Дмитрий Наумкин (Рузаевка). 3. Анатолий Чакурин (Саранск). Свыще 85 кг. 1. Владислав Семенков (Саранск). 2. Амен Сарсыкеев (Тюмень). 3. Илья Еряшев (Саранск) и Матвей Макаров (Большая Елховка).