САРАНСКОЕ ПРОКЛЯТЬЕ МОСКОВСКОГО «ТОРПЕДО»

Легендарный клуб никак не может выиграть в столице Мордовии

Неделю назад на спортивных страницах «ВС» мы обращали внимание на то, что московское «Торпедо» еще ни разу не побеждало в столице Мордовии. Не подвела сложившаяся годами примета и в минувшую субботу! 2:2, 2:0, 2:0, 1:0, 1:0 и 1:1 - таков перечень результатов официальных встреч «Мордовии» и «Торпедо» в Саранске, начиная с 2007 года. Но сейчас ничейный исход, пожалуй, вполне сравним с победой. Ведь целых 65 минут из общего игрового времени наша команда сражалась с безоговорочным лидером таблицы вдесятером.

Уроженцу Симферополя Анатолию Жабченко впервые довелось судить матч флагмана мордовского футбола. Как известно, с недавних пор он прописан в Краснодаре, а еще совсем недавно представлял Украину в Еврокубках. После удаления с поля Виктора Сергеева едва ли не каждое действие 40-летнего рефери сопровождалось свистом трибун. И справедливости ради скажем, что многие решения Жабченко выглядели действительно спорными. В частности, назначение штрафного, прицельным ударом с которого в компенсированное время первого тайма ворота Дениса Шебанова поразил небезызвестный Роман Шишкин.

А на 57-й минуте и вовсе произошла ситуация из серии тех, что на грани с анекдотом. Артем Самсонов грубо обошелся в центре поля с молодым и перспективным Николаем Бояркиным, когда тот почти ушел от него при помощи элегантного финта, и судья достал из кармана своей черной рубахи сначала желтую, а затем и красную карточку. Но... Почти тут же вдруг передумал. Видимо, вспомнив, что у торпедовского капитана это всего лишь первый «горчишник». Между тем для многих зрителей действия Жабченко так и остались непонятными. Вынесенный игроку «фонарь» видели все. А вот почему после этого «Торпедо» продолжило играть в полном составе, догадался далеко не каждый.

Что ж, посмеемся и забудем. И попутно отметим, что гол «Мордовии» вышел просто-таки на загляденье. Счастливой стала 36-я минута, когда Рустем Мухаметшин филигранно исполнил угловой. В тот момент во вратарской площади скопились едва ли не все игроки, находившиеся на поле. В невообразимой сутолоке мяч нашел единственно верную точку - голову Радика Юсупова. 193-сантиметровый защитник, прибежавший на чужой пятачок, отменно использовал собственные антропометрические данные и буквально вонзил «пятнистого» в сетку. Причем этот гол стал дебютным для Юсупова в матчах за родной клуб. Прежде Радик множество раз забивал за дублеров. Как в первенстве МФС «Приволжье», так и еще раньше - в молодежном первенстве России (в бытность выступлений «Мордовии» в Премьер-лиге). В составе же главной команды доморощенному мастеру обороны довелось отличиться впервые. С чем мы его от всей души и поздравляем!

На текущей неделе подопечным Руслана Мухаметшина предстоит сыграть дважды. Сегодня, 13 ноября, «красно-бело-синие» встретятся на выезде с «Чайкой». А в ближайший уик-энд, 17 ноября, состоится заключительный домашний матч 2019 года. В соперниках у «Мордовии» будет один из соседей по турнирной таблице - воронежский «Факел» (начало в 15:00). В Песчанокопском ввиду заработанных дисквалификаций не смогут сыграть сразу два футболиста основного состава ФК «Мордовия» - правый защитник Евгений Ятченко и нападающий Виктор Сергеев.

В свете последних событий на зеленом прямоугольнике стадиона «Старт» не можем не заглянуть в список назначений арбитров. Матч между «Мордовией» и «Чайкой» обслужит судейская бригада во главе с 35-летним петербуржцем Иваном Сиденковым (4 игры, + 1 = 0 – 3, мячи 2:5). Поединок «Мордовии» и «Факела» приедет судить 35-летний туляк Алексей Амелин (6 игр, + 1 = 0 – 5, мячи 3:9). В скобках после фамилий служителей Фемиды указан сводный баланс, сформированный из результатов матчей с участием «Мордовии», которые они обслуживали (применительно к саранскому клубу). Как видим, благополучных моментов там мало. Посмотрим, что ждет нас с вами в этот раз.

ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - «ТОРПЕДО» Москва - 1:1

Голы: 1:0 - Радик Юсупов (36), 1:1 - Роман Шишкин (45+2).

ФК «Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Поярков, Юсупов, Навлетов, Стрелов, Бояркин (Федак, 61), Хрипков, Руст. Мухаметшин (к) (Буранов, 74), Ермаков (Джумаев, 61), В. Сергеев. И.о. главного тренера - Руслан Мухаметшин.

«Торпедо»: Кеняйкин, Елисеев (Самошников, 46), Багаев (Шустиков, 68), Божин, Шишкин, Самсонов (к) (Магаль, 63), Калугин, Лях (Орехов, 29), Галоян (Татаринов, 46), И. Сергеев, Лебеденко. Старший тренер - Сергей Игнашевич.

Предупреждены: Хрипков, 16, Русл. Мухаметшин, 65 (в технической зоне), Ятченко, 81, Шебанов, 90+6 - Лях, 13, Багаев, 37, Самсонов, 57, Самошников, 81.

Удален: В. Сергеев, 25 (опасная игра с причинением вреда сопернику).

Судьи: Жабченко (Краснодар), Лунев (Новосибирск), Богач (Люберцы).

Делегат ФНЛ: Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).

Инспектор: Анатолий Жарков (Москва).

9 ноября. Саранск. Стадион «Старт». 719 зрителей.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Руслан МУХАМЕТШИН, и.о. главного тренера ФК «Мордовия»:

- Большое спасибо всем ребятам. У нас был план на игру. Мы его придерживались. Забили красивый гол. Удаление, конечно, повлияло на ход матча. Хотели сегодня набрать три очка. Чуть-чуть не получилось. Немножко расстроены. На самом деле мы и так знали, что у нас хорошие молодые футболисты, и сегодня они еще раз это доказали. Не проигрывали борьбу, и я очень за них рад. В матче с лидирующей командой проявили себя достойно… Действия судьи?! Признаться, по горячим следам мне бы не хотелось их комментировать. Надо просто сесть и спокойно разобрать все эти спорные моменты. Возможно, в матче, в эмоциях, они действительно выглядели иначе.

Александр БОРОДКИН, и.о. главного тренера «Торпедо»:

- Ничейный результат, конечно, нас расстроил. Мы не смогли реализовать ни численное преимущество, ни территориальное. А надо было все это превращать в голы. Забить смогли только со стандарта. Как, впрочем, и соперник. А вот забить с игры так и не получилось. Что ж, это футбол. Ничего не поделаешь. Бывают такие матчи, когда мяч упорно не хочет идти в ворота… «Мордовия», надо сказать, сыграла так, как мы ожидали. Достаточно закрыто, с расчетом на контратаки. В принципе, после удаления сама игра и ее структура как таковая не поменялись. Сработала ли примета, что «Торпедо» никак не может выиграть в Саранске?! Все может быть.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 22-го тура. 9 ноября: «Луч» - «Нефтехимик» - 0:2 (Макаров, 53, Галиулин, 54), «СКА-Хабаровск» - «Чайка» - 3:2 (Брагин, 9, 42, 69 - Тумасян, 14, Гогличидзе, 35; на 34-й мин. Гогличидзе не реализовал пенальти), «Енисей» - ФК «Химки» - 1:0 (Делькин, 60), «Текстильщик» - «Краснодар-2» - 1:0 (Фомин, 80), ФК «Мордовия» - «Торпедо» - 1:1 (Юсупов, 36 - Шишкин, 45+2), ФК «Нижний Новгород» - «Спартак-2» - 2:2 (Комолов, 56, Игнатович, 71 - Глушенков, 35, 60), «Ротор» - «Чертаново» - 1:1 (Султонов, 67 - Кондаков, 3), «Авангард» - «Томь» - 3:2 (Кубышкин, 73, Машуков, 86, Минаев, 90+1 - Шалаев, 9, Андреев, 43), ФК «Армавир» - «Шинник» - 0:1 (Дроздов, 60), «Балтика» - «Факел» - 3:0 (Кузьмин, 40, Аллеф, 73, 84).



БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

23-й тур. 13 ноября (среда): «Спартак-2» - ФК «Армавир» (12:30), «Нефтехимик» - «Авангард» (14:00), «Краснодар-2» - «Енисей» (15:00), «Факел» - «СКА-Хабаровск» (18:30), «Чайка» - ФК «Мордовия» (18:30), «Шинник» - «Луч» (18:30), «Текстильщик» - «Томь» (18:30), ФК «Химки» - «Ротор» (18:30), «Чертаново» - «Балтика» (19:00), «Торпедо» - ФК «Нижний Новгород» (19:30).

24-й тур. 17 ноября (воскресенье): «Енисей» - «Томь» (12:00), «Текстильщик» - «Нефтехимик» (13:00), «Спартак-2» - «Луч» (13:30), «Авангард» - «Шинник» (14:00), ФК «Мордовия» - «Факел» (15:00, стадион «Старт»), ФК «Нижний Новгород» - «Чайка» (15:00), «Ротор» - «Краснодар-2» (15:00), ФК «Армавир» - «Торпедо» (16:00), ФК «Химки» - «Чертаново» (17:00), «Балтика» - «СКА-Хабаровск» (17:00).