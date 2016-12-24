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17 ноября в столице Мордовии пройдет выставка-ярмарка «Валенки мордовские». Это вторая подобная ярмарка для Саранска. Первая прошла в феврале текущего года. Уже в ходе ее проведения было понятно, что это самобытное мероприятие станет традиционным для Саранска.
Инициатором ярмарки выступил Глава городского округа Саранск Петр Тултаев. Именно он предложил собрать в одном месте всех местных производителей изделий из шерсти. На прошедшей в феврале ярмарке особые изящество и оригинальность исполнения таких изделий демонстрировали мастера из Ардатовского, Ичалковского, Краснослободского, Лямбирского, Ковылкинского, Инсарского районов и Саранска. Рузаевские мастерицы покорили посетителей красотой и яркостью вязаных носков и варежек.
В предстоящей ярмарке участие примут 19 мастеров из Мордовии и один представитель Чувашии. Кроме того, заявки на участие еще принимаются. Для этого нужно обратиться в Управление потребительского рынка и предпринимательства Администрации городского округа Саранск по телефону 8 (8342) 24-15-40.
Место проведения выставки-ярмарки осталось прежним - Дворец культуры городского округа Саранск (г. Саранск, ул. Титова, д. 23).
Время работы - с 10:00 до 15:00.
Приглашаем жителей и гостей Саранска посетить и принять активное участие в выставке-ярмарке «Валенки мордовские»!
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