«МОРДОВИЯ» ЖДЕТ В ГОСТИ ЛЕГЕНДАРНОЕ «ТОРПЕДО»

9 ноября (суббота). Стадион «Старт». Начало в 15:00

В минувший уик-энд флагман мордовского футбола гостил в Первопрестольной, где на уютном стадионе в Сокольниках встречался со «Спартаком-2». Добиться положительного результата не удалось. В каждом из таймов в воротах «красно-бело-синих» побывало по голу. До перерыва гиперактивность проявлял 20-летний Максим Глушенков. Именно от его ударов и атакующих маневров в основном исходила угроза. Одно из таких действий стало результативным, в остальных - «Мордовию», как только мог, выручал голкипер Денис Шебанов.

Положа руку на сердце, скажем, что игра гостей в первой половине матча была зациклена исключительно на обороне. И только после перерыва болельщики, следившие за развитием событий в прямом эфире посредством своих гаджетов, увидели, как саранская команда может владеть мячом, воплощая техничную перепасовку в созидание. Впрочем, до действительно опасных моментов у ворот «красно-белых» дело, к сожалению, не дошло. А вот в обратку, в быстрой контратаке, спартаковцы соорудили еще один гол. Отличился Александр Руденко (ровесник Глушенкова), наступающий на пятки торпедовцу Ивану Сергееву в бомбардирской гонке.

«Спартак-2» - тот тип команд в нашем футболе, что выступают без груза ответственности за результат. И в этом плане им, безусловно, проще. Таблица не давит, а значит, вполне можно играть почти без оглядки на собственные ворота. С организацией ЮФЛ возникла вероятность того, что народный клуб рано или поздно откажется от присутствия на уровне ФНЛ. Все-таки постэлитный класс - это турнир с беспрецедентной географией. Следовательно, сопряжен с затратами на разъезды. И совсем другой формат, например, у зоны «Центр» или «Запад» (пардон, не зоны, а группы, как с недавних пор принято величать автономные эшелоны ПФЛ). Увы, сейчас, в сложившейся обстановке, нам приходится надеяться в том числе и на столь виртуальные вещи.

Между тем, еще до выезда в Москву, в четверг, в приветливых стенах конференц-зала Дворца водных видов спорта (не требующих взиманий за аренду) состоялась встреча представителей ФК «Мордовия» с болельщиками. Как подтвердил с первых слов своего выступления директор клуба Николай Левин, данное мероприятие было организовано по настойчивой просьбе и.о. главного тренера. Руслан Мухаметшин счел необходимым пообщаться с торсидой, дабы предоставить возможность поклонникам команды высказаться на наболевшие темы. И надо сказать, что выслушать пожелания людей, имеющих солидный стаж футбольного боления, а также тех, кто поддерживает «Мордовию» на выездных матчах, было делом отнюдь не лишним. Вместе с бомбардиром-рекордсменом ответить на давно назревшие вопросы попытались старший тренер Дмитрий Пятибратов, капитан Рустем Мухаметшин и вице-капитан Андрей Хрипков.

Встреча продолжалась без малого полтора часа. Вслед за прямым общением с болельщиками и журналистами состоялся розыгрыш призов и сувениров с символикой ФК «Мордовия» и ЧМ-2018. Что весьма символично, обладателем главного презента - игровой футболки Руслана Мухаметшина с 23-м номером - стал 10-летний воспитанник МЦПЮФП «Мордовия» Артем Попов, занимающийся видом спорта номер один в главной футбольной школе республики под руководством Алексея Федюнина и Александра Корнеева.

Ближайший матч - с лидером таблицы. Чем не повод отложить нескончаемые дела и посетить стадион «Старт» всей семьей?! Тем более что прогнозы синоптиков пока только радуют. Московское «Торпедо» - это ведь не просто команда, это живая история отечественного футбола! Причем, что интересно, баланс былых встреч с «автозаводцами» в настоящий момент в пользу «Мордовии». В 12 матчах было одержано пять побед, при четырех ничьих и трех поражениях. Конкретно на официальные поединки в Саранск «черно-белые» наведывались пять раз, и лишь однажды (в не самом благополучном для нас сезоне 2007 года) смогли увезти мирный исход. Дальше побеждали исключительно представители региона-13.

«СПАРТАК-2» Москва - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:0

Голы: 1:0 - Максим Глушенков (34), 2:0 - Александр Руденко (74).

«Спартак-2»: Шитов, Гапонов, Петрунин, Воропаев, Маслов (к), С. Бакаев (Идриза, 83), Глушенков (Тиуб, 86), Маркитесов (Васильев, 90), Бакалюк, Руденко (Миронов, 86), Нимели (Володкин, 77). Главный тренер - Виктор Булатов.

ФК «Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Хрипков, Юсупов, Климов, Стрелов, Буранов, Навлетов, Руст. Мухаметшин (к) (Калиханов, 79), Федак (Бояркин, 61), Сергеев (Поярков, 86). И.о. главного тренера - Руслан Мухаметшин.

Предупреждены: Бакалюк, 76 - Сергеев, 19, Юсупов, 78.

Судьи: Стрельцов, Петросян (оба - Ростов-на-Дону), Бочков (Сочи).

Делегат ФНЛ: Андрей Губарьков (Москва).

Инспектор: Николай Голубев (Санкт-Петербург).

3 ноября. Москва. Стадион «Академии «Спартак» имени Федора Черенкова». 220 зрителей.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ



Руслан МУХАМЕТШИН, и.о. главного тренера ФК «Мордовия»:

- Два разных тайма с нашей стороны. В первой половине играли так, как планировали, но на своих ошибках, как говорится, и погорели. В некоторых моментах надо было сыграть попроще. Гол привезли сами себе. Второй тайм вышел совсем другим. В перерыве мы подсказали ребятам, как нужно выходить в позиционные атаки. И было заметно, что игроки действовали более уверенно. Единственная ошибка, по сути, это быстрая контратака, приведшая ко второму голу. Был хороший стандарт. Знали, что «Спартак-2» много пропускает со стандартов. Но не сложилось. Обидно… И все-таки ребята старались, бились, сражались. Поэтому по самоотдаче претензий к команде вообще нет никаких.

Виктор БУЛАТОВ, главный тренер «Спартака-2»:

- Несмотря на большое территориальное преимущество и очень хороший контроль мяча, я бы не сказал, что эта победа далась нам как-то легко. Очень много сил пришлось затратить. Тяжело взламывать оборону, когда девять человек обороняются, в том числе три центральных защитника сидят очень низко. Видно было, что футболисты «Мордовии» очень старались и сделали все, чтобы не давать нам свободных зон, не давать пространства. Но, что характерно, даже при такой плотности мы и в первом тайме находили свои моменты. Могли забить даже больше. В целом считаю, что победа закономерна. И особенно радует тот факт, что наконец-то сыграли «на ноль».

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 21-го тура. 3 ноября: «Томь» - «Луч» - 4:0 (Тлупов, 38, Казанков, 55, Сасин, 76, Плетнев, 83), «Спартак-2» - ФК «Мордовия» - 2:0 (Глушенков, 34, Руденко, 74), «Шинник» - ФК «Нижний Новгород» - 1:3 (Самодин, 72 - Палиенко, 11, Гаджибеков, 37, Ставпец, 59-пен.), «Нефтехимик» - ФК «Армавир» - 2:1 (Петров, 57-пен., Макаров, 90+1 - Тучевич, 70), «Чертаново» - «Факел» - 4:0 (Бартасевич, 29, Рудковский, 31, Герчиков, 48, Цыпченко, 58), «Ротор» - «Енисей» - 2:1 (Султонов, 45-пен., Саная, 49 - Савичев, 57), «Чайка» - Балтика» - 1:0 (Безденежных, 24), ФК «Химки» - «Текстильщик» - 2:1 (Радченко, 23-авт., Кухарчук, 53 - Юрченко, 81), «Торпедо» - «СКА-Хабаровск» - 2:1 (Божин, 45+1, И. Сергеев, 53 - Гаджимурадов, 63). 4 ноября: «Краснодар-2» - «Авангард» - 1:0 (Н. Сергеев, 26).



БОМБАРДИРЫ: 13 (1 пен.) - Иван Сергеев («Торпедо»), 11 (1 пен.) - Александр Руденко («Спартак-2»), 10 (2 пен.) - Денис Макаров («Нефтехимик»), 9 (3 пен.) - Михаил Маркин («Балтика»), Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), 8 - Амур Калмыков (ФК «Армавир»), Мераби Уридия («Нефтехимик»), Владислав Сарвели («Чертаново»), 8 (1 пен.) - Герман Онугха («Краснодар-2»), 7 - Камран Алиев (ФК «Химки»), Сергей Самодин («Шинник»), 7 (3 пен.) - Максим Казанков («Томь»), 7 (4 пен.) - Мухаммад Султонов («Ротор»), 6 - Сильванус Нимели («Спартак-2»), 6 (1 пен.) - Аллеф («Балтика»), Игорь Лебеденко («Торпедо»), 6 (2 пен.) - Саид Алиев («Луч»).

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА

22-й тур. 9 ноября (суббота): «Луч» - «Нефтехимик» (07:00), «СКА-Хабаровск» - «Чайка» (08:00), «Енисей» - ФК «Химки» (12:00), «Текстильщик» - «Краснодар-2» (13:00), ФК «Мордовия» - «Торпедо» (15:00, стадион «Старт»), ФК «Нижний Новгород» - «Спартак-2» (15:00), «Ротор» - «Чертаново» (15:00), «Авангард» - «Томь» (15:00), ФК «Армавир» - «Шинник» (16:00), «Балтика» - «Факел» (17:00).

23-й тур. 13 ноября (среда): «Чертаново» - «Балтика», «Факел» - «СКА-Хабаровск», «Чайка» - ФК «Мордовия», «Торпедо» - ФК «Нижний Новгород», «Спартак-2» - ФК «Армавир», «Шинник» - «Луч», «Нефтехимик» - «Авангард», «Текстильщик» - «Томь», «Краснодар-2» - «Енисей», ФК «Химки» - «Ротор».

24-й тур. 17 ноября (воскресенье): «Балтика» - «СКА-Хабаровск», ФК «Мордовия» - «Факел», ФК «Нижний Новгород» - «Чайка», ФК «Армавир» - «Торпедо», «Спартак-2» - «Луч», «Авангард» - «Шинник», «Текстильщик» - «Нефтехимик», «Енисей» - «Томь», «Ротор» - «Краснодар-2», ФК «Химки» - «Чертаново».

25-й тур. 23 ноября (суббота): «Чертаново» - «СКА-Хабаровск», «Балтика» - ФК «Мордовия», «Факел» - ФК «Нижний Новгород», ФК «Армавир» - «Чайка», «Торпедо» - «Луч», «Спартак-2» - «Авангард», «Шинник» - «Текстильщик», «Нефтехимик» - «Енисей», «Ротор» - «Томь», «Краснодар-2» - ФК «Химки».