«СЕЙЧАС НАША ЗАДАЧА - НАБРАТЬ 11 ЧЕЛОВЕК НА ВЫЕЗД В ТОМСК»

«Мордовии» продолжают аукаться последствия закрытого трансферного окна

«Мордовия» продолжает сталкиваться с идентичными проблемами, которые не отпускают на протяжении всего календарного года. Если в летне-осенней части сезона предыдущего в распоряжении тренерского штаба была необходимая обойма футболистов, способных на равных противостоять ведущим командам ФНЛ, то весной 2019-го стало ясно, что на финише придется играть фактически без нападающих. Однако, несмотря ни на что, команда удержалась в постэлитном классе. Сейчас, увы, все повторяется - с той лишь разницей, что проблемы с составом приобрели и вовсе удручающий оборот. Как следствие - крупные поражения и предпоследнее место в таблице. Остается надеяться и верить, что в ближайшее время большая часть травмированных игроков все-таки вернется в строй, а в зимний трансферный период не произойдет повторения былых ошибок и просчетов.

ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - «КРАСНОДАР-2» Краснодар - 0:3

Голы: 0:1, 0:2 - Герман Онугха (27, 82), 0:3 - Никита Сергеев (88).

ФК «Мордовия»: Смирнов, Ятченко, Хрипков, Климов, Стрелов, Соболев (Ермаков, 17), Поярков, Орлов (Буранов, 78), Навлетов, Адаев (Калиханов, 46), Руст. Мухаметшин (к). Главный тренер - Марат Мустафин.

«Краснодар-2»: Адамов, Бочко, Мартынов, Бородин, Ивашин, Жигулев (к), Кайо, Мацукатов (Якимов, 67), Халназаров, Онугха (Стежко, 78), Н. Сергеев (Кутовой, 90). Главный тренер - Олег Фоменко.

Предупреждены: Орлов, 47, Навлетов, 66, Поярков, 85.

Судьи: Матюнин (Москва), Милюченко (Санкт-Петербург), Ядров (Калининград).

Делегат ФНЛ: Дмитрий Карабин (Москва).

Инспектор: Борис Калюский (Красноярск).

19 октября. Саранск. Стадион «Старт». 491 зритель.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:

- Домашнее поражение со счетом 0:3 - это, конечно же, не есть хорошо. Все-таки нельзя так играть дома. Надо прилагать максимум усилий для того, чтобы забирать у соперников очки. До футболистов должно доходить, что так безвольно играть нельзя. Лучше тогда вообще не выходить на поле, чем с таким настроем. Этот матч, исходя из турнирной ситуации, был очень важен. Поэтому подобное положение дел неприемлемо... В первом тайме были хорошие моменты - у Адаева, Хрипкова, Орлова. Но краснодарцы использовали свои шансы, а мы нет. Очень трудно забивать голы, не имея в составе форвардов. У «Краснодара-2» хорошие, перспективные нападающие. Нам же ощутимо не хватало исполнительского мастерства в завершающей стадии атак. И тут снова приходится говорить о том, что многие футболисты у нас сейчас, в силу известных проблем, играют не на своих привычных позициях. Тяжеловато что-то предпринимать, не имея, по сути, никакого резерва. Но куда деваться?!

- По ходу матча не обошлось без очередных травм. Сможет ли наша команда рассчитывать на тех же Адаева и Соболева в следующей игре с «Томью»?

- Денис Соболев дернул заднюю приводящую мышцу. Что же до Влада Адаева, то ему пришлось выходить на этот матч с незалеченной травмой, на уколах. Поэтому второй тайм он даже физически не смог бы сыграть. И это далеко не единственные люди, которые угодили в лазарет.

- Болельщики с трибун требовали перемен. Как вы считаете, подобные меры могут пойти на пользу «Мордовии» в данный конкретный момент?

- Это, в первую очередь, вопрос к руководству. Здесь им решать, что поможет команде, а что не поможет. У нас сейчас задача - набрать 11 человек на выезд в Томск. Мы на эту игру с большим трудом набрали игроков. Поэтому… Может, что-то подобное и поможет. Ради бога! Но здесь от меня, признаться, мало что зависит… В любом случае мы готовимся к каждой игре. Но вы же понимаете, что в сложившейся ситуации очень сложно что-то донести до футболистов. Объясняем, что в футболе перед игрой шансы равны у всех - 50 на 50. Но одно дело, когда таблица не давит и можно играть раскрепощенно, и совсем другое, когда все наоборот. Ребятам определенно тяжело, чисто в психологическом плане. Но других футболистов на данный момент у нас просто нет.

Олег ФОМЕНКО, главный тренер «Краснодара-2»:

- Несмотря на крупный результат, для нас это был трудный матч. Отлично понимали, что подобные поединки - это всегда битвы за так называемые шесть очков. Турнирное положение как у нас, так и у «Мордовии» не самое лучшее. Нужно было кровь из носу побеждать. Обеим командам. Поэтому психологическое давление определенно присутствовало. Просто в завершающей фазе мы оказались сильнее, это в итоге и стало залогом успеха. Конечно, мы рады тому, что выиграли. А «Мордовии» я могу пожелать только удачи в следующих матчах. Рассчитываем, что постепенно выберемся из опасной зоны. По качеству игры к футболистам претензий нет. К сожалению, нам не всегда везет в плане результата. По крайней мере, так, как в этот раз в Саранске.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ - 2019/2020. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

РЕЗУЛЬТАТЫ 13-го тура. 18 октября: «Ахмат» - «Локомотив» - 0:2 (Коломейцев, 23, Жоау Мариу, 86). 19 октября: ФК «Тамбов» - «Урал» - 1:2 (Обухов, 61-пен. - Ильин, 73, Ароян, 76), «Спартак» - «Рубин» - 0:0, «Зенит» - ФК «Ростов» - 6:1 (Дзюба, 14-пен., 20, 80-пен., Азмун, 44, Караваев, 61, Барриос, 90 - Еременко, 83-пен.). 20 октября: ФК «Оренбург» - «Крылья Советов» - 0:1 (Антон, 18), ФК «Уфа» - ЦСКА - 1:1 (Кротов, 83 - Ахметов, 27), «Арсенал» - ФК «Сочи» - 1:1 (Ломовицкий, 43-пен.; на 27-й мин. Луценко не реализовал пенальти; на 55-й мин. Ломовицкий не реализовал пенальти - Мостовой, 6), «Динамо» - ФК «Краснодар» - 1:1 (Морозов, 3 - Мартынович, 35).



БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ. 14-й тур. 25 октября: «Рубин» - «Урал» (19:00). 26 октября: ФК «Тамбов» - ФК «Уфа» (14:00, Саранск, стадион «Мордовия Арена»), «Ахмат» - «Арсенал» (16:30), ФК «Ростов» - ФК «Сочи» (19:00). 27 октября: «Кр. Советов» - «Зенит» (14:00), ЦСКА - «Динамо» (16:30), «Локомотив» - «Спартак» (16:30), ФК «Краснодар» - ФК «Оренбург» (19:00).

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 18-го тура. 19 октября: «Луч» - «Енисей» - 0:1 (Комков, 90-пен.), «СКА-Хабаровск» - «Томь» - 1:1 (Кузьмичев, 5 - Казанков, 28), ФК «Мордовия» - «Краснодар-2» - 0:3 (Онугха, 27, 80, Н. Сергеев, 88), ФК «Нижний Новгород» - ФК «Химки» - 1:0 (Палиенко, 53), «Авангард» - «Текстильщик» - 2:1 (Федчук, 81-пен., Машуков, 83 - Сидоров, 7), «Факел» - «Шинник» - 0:4 (на 8-й мин. Верулидзе не реализовал пенальти - Кожемякин, 22, Самодин, 53, 90, Олейников, 74), «Чайка» - «Спартак-2» - 2:1 (Белоус, 30, Коротаев, 66; на 29-й мин. Павленко не реализовал пенальти - Руденко, 21-пен.), ФК «Армавир» - «Ротор» - 0:0, «Торпедо» - «Чертаново» - 0:1 (Сарвели, 85), «Балтика» - «Нефтехимик» - 1:0 (Маркин, 72-пен. - на 32-й мин. Макаров не реализовал пенальти).



БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

19-й тур. 23 октября (среда): «Томь» - ФК «Мордовия» (14:30), «Енисей» - «Авангард» (15:00), «Спартак-2» - «Факел» (15:00), «Краснодар-2» - ФК «Нижний Новгород» (16:00), «Нефтехимик» - «СКА-Хабаровск» (18:00), «Ротор» - «Луч» (18:00), ФК «Химки» - ФК «Армавир» (18:30), «Шинник» - «Балтика» (18:30), «Торпедо» - «Чайка» (19:00), «Чертаново» - «Текстильщик» (19:00).

20-й тур. 27 октября (воскресенье): «СКА-Хабаровск» - «Спартак-2» (08:00), «Луч» - «Краснодар-2» (09:00), «Енисей» - «Чертаново» (11:00), «Текстильщик» - «Ротор» (13:00), ФК «Мордовия» - «Шинник» (15:00, Саранск, стадион «Старт»), ФК «Нижний Новгород» - «Нефтехимик» (15:00), «Авангард» - ФК «Химки» (15:00), «Чайка» - «Факел» (16:00), «Балтика» - «Торпедо» 17:00), ФК «Армавир» - «Томь» (17:00).

БОМБАРДИРЫ: 10 (1 пен.) - Иван Сергеев («Торпедо»), Александр Руденко («Спартак-2»), 9 (2 пен.) - Денис Макаров («Нефтехимик»), 9 (3 пен.) - Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»).



