Жители Мордовии могут контролировать качество ремонта дорог

По нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» обновляются дороги по всей республике.



Как и где ремонтируют - ежедневно рассказывает официальная группа Вконтакте vk.com/bkadmordovia.

Оценить качество ремонта могут все. Сообщения о дорогах в популярных соцсетях, как и другие запросы жителей республики, попадают в аналитическую систему мониторинга «Инцидент менеджмент». Затем - к чиновникам, ответственным за ремонт.



На этой неделе в сетях рассказали о завершении ремонта на участке дороги Торбеево – Приречие – Кажлодка. Сразу пришли отклики. Жительница Торбеевского района поблагодарила строителей и выразила надежду, что дорогу отремонтируют полностью.

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