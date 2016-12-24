«РУБИН» ВЫИГРАЛ ФИНАЛ ПРИВОЛЖЬЯ В САРАНСКЕ

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Безоговорочной победой 14-летних воспитанников казанского «Рубина» завершился финальный турнир Первенства России в зоне «Приволжье». Со 2 по 10 октября девять команд выявляли сильнейшего. Борьба за медали изначально проходила в трех группах, а затем в ведущей «шестерке» по системе с «золотыми» очками. Обладателями «серебра» стали ребята из «Академии футбола имени Юрия Коноплева». «Бронза» досталась самарским «Крыльям Советов».
«Мордовия-2005» (тренеры - Денис Кукушкин и Никита Рокунов) в заключительный день турнира встречалась со сверстниками из тольяттинской «СДЮСШОР-12-Лада» и добилась победы со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Максим Донцов (на 16-й минуте) и Владислав Поляков (на 69-й, с пенальти). Три очка позволили финишировать на 4-й итоговой позиции.
Теперь «Рубин» на правах победителя сыграет в Финале России, который пройдет будущей весной. Юных футболистов приморской «Академии», представляющих Самарскую область, в начале ноября ждет участие в полуфинальном раунде - стыковых матчах с третьей командой зоны «Северо-Запад».
Между тем в ближайшие осенние деньки «Мордовии-2005» предстоит сыграть еще в одном официальном турнире с важной пометкой «финальный». С 18 по 27 октября в Астрахани будут проходить решающие матчи Кубка РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ и ПФЛ. Шестнадцать команд оспорят почетный трофей по классической схеме с четырьмя группами, вслед за которыми борьба продолжится в четвертьфиналах. Саранские парни выступят в квартете с литерой «D», где «скрестят шпаги» со сверстниками из команд «Алмаз-Антей» Санкт-Петербург (18 октября), «Динамо-Брянск» (19 октября) и «Академия» Краснодарский край (21 октября).
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