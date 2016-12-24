МОЛОДЕЖКА ЕДВА НАСКРЕБЛА 12 ФУТБОЛИСТОВ НА ВЫЕЗДНОЙ МАТЧ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЧЕМПИОНАМИ

С одним футболистом в резерве и без своих ведущих игроков «Мордовии-молодежной» пришлось соперничать с действующими чемпионами и лидерами приволжского первенства. В то время как Александр Ермаков, Михаил Федак, Данила Калиханов и Николай Бояркин выступали в составе главной команды республики в Химках, подопечным Василия Дмитренко противостоял серьезный соперник, который год назад становился сильнейшим во всем любительском футболе России, а сейчас вынашивает далекоидущие планы.



В сложившейся ситуации «Химик-Август» ожидаемо снял все вопросы о победителе в матче уже к перерыву. Но, несмотря на поражение, «Мордовия-м» по-прежнему занимает ввысоке 6-е место в таблице. Сегодня, 16 октября, на стадионе «Старт» состоится перенесенный матч 19-го тура с самарскими «Крыльями Советов-ЦПФ-м» (начало в 15:00). В этом поединке у саранской команды будет возможность вновь предстать перед зрителями боевой единицей, одержавшей по ходу сезона немало красивых побед.

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары - «МОРДОВИЯ-м» Саранск - 6:0

Голы: 1:0 - Артем Лобов (11), 2:0 - Михаил Хозилов (15), 3:0, 4:0 - Виталий Бурмаков (41, 45), 5:0 - Владимир Пестрячев (59), 6:0 - Михаил Хозилов (89).

«Мордовия-м»: Баулин, Иркаев, Поветкин, Стрелов (Мишунин, 60), Чемарин, Сарычев (к), Д. Афанасьев, Мухин, Юдин, Купцов, Курбатов. Главный тренер - Василий Дмитренко.

Предупрежден: Поветкин, 65.

Судьи: Коваленко, Небогатиков, Егошин (все - Казань).

12 октября. Вурнары. Стадион «Химик». 250 зрителей.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ 28-го тура (12 октября): «Лада-Университет» Димитровград - «Волна» Ковернино - 0:9 (Левенко, 12, Рытов, 15, Шишкин, 16, 75, Постаногов, 22, 39, Дрягин, 45, Лопухов, 49, Чуравцев, 68), «Дорожник» Каменка - «Дружба» Йошкар-Ола - 3:0 (Антонов, 20-пен., Максюшин, 28, Никулин, 53), «Сызрань-2003-СШОР-2» - «Крылья Советов-ЦПФ-м» Самара - 2:1 (Кураев, 47, Амплеев, 90 - Тащян, 51; на 74-й мин. Лапаев не реализовал пенальти), «Химик-Август» Вурнары - «Мордовия-м» Саранск - 6:0 (Лобов, 11, Хозилов, 15, 89, Бурмаков, 41, 45, Пестрячев, 59), «Зенит-Ижевск-м» - «Химик» Дзержинск - 1:2 (Ширяев, 51 - Попов, 55, Стрелов, 75), «СШОР-Волга-м» Ульяновск - «Академия Коноплева» Тольятти - 3:0 (Абросимов, 52, Абидов, 76, Сайгушев, 90+1-пен.), РЦПФ «Нижний Новгород-м» - «Зенит» Пенза - 0:3 (Щеткин, 2, Мызгин, 55, Муромцев, 78).