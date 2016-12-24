БОЛЕЛЬЩИК ФК «МОРДОВИЯ» - ОДИН ИЗ САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФИГУРИСТОВ СТРАНЫ

В минувший уик-энд, 13 октября, в Ледовом дворце Саранска завершились соревнования II этапа Кубка России. С гордостью сообщаем о том, что спортсмен республиканской «СШОР по фигурному катанию на коньках» Владислав Катичев, набрав по сумме короткой и произвольной программ 189,78 балла, стал обладателем бронзовой медали в соперничестве мужчин.

Ставшего четвертым москвича Андрея Рудя наш доморощенный талант опередил на 0,13 балла. Известно, что фигурное катание - далеко не единственная страсть 18-летнего мастера спорта. Владислав является большим почитателем футбола, завсегдатаем матчей ФК «Мордовия», а также ежегодно принимает участие в конкурсе, который пресс-служба саранского клуба организует для болельщиков, собравших полный комплект программок к домашним играм команды.

Мужчины и юниоры. Мастера спорта. 1. Егор Рухин (Москва, ЦСО «Самбо-70», отделение «Хрустальный») - 251,47 балла. 2. Егор Мурашов (Москва, СШОР «Москвич») - 224,47. 3. Владислав Катичев (Мордовия, СШОР по фигурному катанию на коньках) - 189,78. Кандидаты в мастера спорта. 1. Артем Ковалев (Москва, Академия Ангелы Плющенко) - 217,72 балла. 2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед») - 215,02. 3. Александр Голубев (Нижегородская область, СШОР по ЛВС) - 205,22.

Танцы на льду. Мастера спорта. 1. Аннабель Морозов и Андрей Багин (Пермский край, СШОР «Старт») - 190,30 балла. 2. Ксения Конкина и Павел Дрозд (Москва, СШОР «Москвич») - 184,62. 3. Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко (Москва, СШ № 2) - 131,63 балла. Кандидаты в мастера спорта. 1. Ольга Мамченкова и Марк Волков (Самарская область, СШОР-1) - 150,57 балла. 2. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (Москва, УОР-4 имени Александра Гомельского) - 147,73. 3. Елизавета Шичина и Гордей Хубулов (Москва, СШОР «Москвич») - 145,42.

Спортивные пары. Мастера спорта. 1. Анастасия Балабанова и Алексей Святченко (Москва, СШОР «Воробьевы горы») - 186,48 балла. 2. Таисия Собинина и Никита Володин (Санкт-Петербург, СПб СШОР) - 180,97. 3. Ника Осипова и Дмитрий Бушланов (Санкт-Петербург, СК Тамары Москвиной) - 179,07. Кандидаты в мастера спорта. 1. Полина Костюкович и Дмитрий Ялин (Санкт-Петербург, СПб СШОР) - 176,57 балла. 2. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (Москва, СШОР «Воробьевы горы») - 173,75. 3. Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (Санкт-Петербург, СК Тамары Москвиной) - 164,65.

Женщины и юниорки. Мастера спорта. 1. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург, СШОР) - 195,19 балла. 2. Анастасия Тараканова (Москва, СШ «Снежные барсы») - 188,11. 3. Анастасия Губанова (Санкт-Петербург, СШОР) - 178,05. Кандидаты в мастера спорта. 1. Софья Акатьева (Москва, ЦСО «Самбо-70», отделение «Хрустальный») - 206,74 балла. 2. Алина Горбачева (Тверская область, ФФККТО) - 189,05. 3. Аделия Петросян (Москва, ЦСО «Самбо-70», отделение «Хрустальный») - 186,27.