ЕКАТЕРИНА ПАЛЬЦЕВА ПОБЕДИЛА НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В УЛАН-УДЭ

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Представительница республиканской «СШОР по боксу имени Олега Маскаева» Екатерина Пальцева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди женщин. В финальном поединке мундиаля, который принимала столица Бурятии Улан-Удэ, спортсменка, выступающая за Мордовию по параллельному зачету, победила Манжу Рани из Индии по раздельному решению судей (4:1).
Новоиспеченная королева мирового бокса занимается любимым видом спорта с 13 лет. Ее первым тренером был мастер спорта СССР и заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани Александр Селищев. А еще раньше родной отец прививал девушке и ее сестре любовь к единоборствам в секции кикбоксинга. В детстве главным кумиром Пальцевой был Рой Джонс-младший. Из ныне действующих боксеров симпатии Екатерины на стороне Василия Ломаченко.
В 2018 году одаренная боксерша во второй раз выиграла чемпионат России, также проходивший в Улан-Удэ. Эта победа стала залогом путевки на чемпионат Европы. В столице Болгарии Софии Пальцева одержала победы во всех своих поединках. Однако первая попытка покорить мировой чемпионат завершилась неудачей. Чуть меньше года назад уроженка Краснодарского края, выступая в Индии, выбыла из турнирной борьбы уже в первом круге, проиграв представительнице Филиппин Джози Габуко.
Чемпионат мира 2019 года являлся предолимпийским. Правда, сама спортсменка заявила, что пока никак не расценивает свои перспективы относительно выступлений в 2020 году на главном турнире четырехлетия в Токио. «Не вижу смысла набирать вес до 51 килограмма. Наоборот, буду ждать, когда на Олимпиаде введут вес до 48 кг», - сказала Пальцева в интервью «Спорт-Экспресс» после того, как стала сильнейшей на планете.
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