СБОРНАЯ РОССИИ ДОСРОЧНО ВЫШЛА В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЕВРО-2020

Национальная сборная России на минувшей неделе дважды порадовала нашу страну. Двумя крупными победами над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) был окончательно решен вопрос квалификации на Euro 2020, финальная часть которого, напомним, будет беспрецедентной, так как пройдет в различных городах Старого Света, в том числе - в Санкт-Петербурге и Баку.

Система отбора, как известно, в сравнении с предыдущими розыгрышами также существенно обновилась. Но мы уже железно, вместе с Бельгией, в ведущей «двойке» своей группы. Шотландцы и киприоты не смогли создать хоть какой-то элемент интриги. Казахстан отвалился еще раньше, что называется, до кучи уступив дома команде с острова Афродиты. После того как все будет ясно в остальных группах, еще четыре путевки разыграют 16 победителей групп Лиги наций УЕФА (победители всех четырех групп во всех четырех лигах).

Отдельной похвалы, вне всяких сомнений, достоин капитан российской команды Артем Дзюба. 31-летний зенитовец не только забивал сам, но и отменно ассистировал партнерам. Причем даже в те моменты, когда казалось, что гораздо правильнее будет пополнить собственный голевой баланс. Больше Дзюбы, поражавшего ворота соперников 9 раз, в настоящий момент забил только израильтянин Эран Захави (10 мячей). Восемь точных попаданий у англичан Рахима Стерлинга и Гарри Кейна. Семь голов - в активе серба Александра Митровича и португальца Криштиану Роналду (чья сборная в понедельник уступила в Киеве украинцам). Если же учитывать целых 5 результативных передач в исполнении Дзюбы, его с полной уверенностью можно назвать главным действующим лицом во всем отборочном цикле. Не стоит забывать и о том, что несыгранным у сборной России остается не только поединок с бельгийцами, но и ответная встреча с командой Сан-Марино. Следовательно, шанс увеличить личные показатели, если не случится никакого форс-мажора, у Артема будет весьма и весьма завидный.

Параллельным курсом молодежная сборная России, начинавшая свой путь в квалификации к МЧЕ-2021 в Саранске (6 сентября), гостила в Екатеринбурге и сыграла вничью 2:2 с командой Польши. На 10-й минуте рикошетом от головы армейца Игоря Дивеева (автора победного гола сербам на стадионе «Мордовия Арена») мяч оказался в сетке ворот Александра Максименко. На 25-й минуте краснодарец Даниил Уткин восстановил паритет, но под самый занавес первого тайма поляки вновь вышли вперед. На счастье, на 90+1 минуте еще один представитель черно-зеленого «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов забил гол, избавивший россиян от надвигавшегося поражения. Напомним, что 10 сентября, в рамках второго тура, подопечные Михаила Галактионова, выступая в Софии, разошлись миром с болгарами (0:0).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ - 2020

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. ГРУППА «I»

7-й тур (10 октября): Бельгия - Сан-Марино - 9:0 (Лукаку, 28, 41, Шадли, 31, Бролли, 35-авт., Алдервейрелд, 43, Тилеманс, 45, Бентеке, 79, Версхарен, 84-пен., Кастань, 90), Казахстан - Кипр - 1:2 (Ерланов, 34 - Сотириу, 73, Н. Иоанну, 84), РОССИЯ - Шотландия - 4:0 (Дзюба, 57, 70, Оздоев, 60, Головин, 84).

8-й тур (13 октября): Казахстан - Бельгия - 0:2 (Батшуайи, 21, Менье, 54), Кипр - РОССИЯ - 0:5 (Черышев, 9, Оздоев, 23, Дзюба, 79, Головин, 89, Черышев, 90+2), Шотландия - Сан-Марино - 6:0 (Макгинн, 12, 27, 45, Шенклэнд, 65, Финдлей, 67, Армстронг, 86).

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

9-й тур (16 ноября): Кипр - Шотландия, РОССИЯ - Бельгия, Сан-Марино - Казахстан.

10-й тур (19 ноября): Бельгия - Кипр, Сан-Марино - РОССИЯ, Шотландия - Казахстан.