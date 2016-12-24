МАКСИМА ЛАЙКИНА ЖДУТ МАТЧИ СО СБОРНЫМИ САН-МАРИНО, РУМЫНИИ И ШВЕЙЦАРИИ

16-летний московский спартаковец Максим Лайкин, начинавший постигать азы футбола в родном Саранске под руководством Юрия Уткина и Евгения Буланова, снова вызван в ряды юношеской сборной России. На исходе октября перспективная поросль отечественного футбола сразится за право выхода в элитный раунд квалификации чемпионата Европы (U-17).

«Турнир четырех» будет проходить в период с 24 по 30 октября в румынских городах Буфтя и Могошоая. В соперниках у подопечных Станислава Коротаева будут сверстники из Сан-Марино, Румынии и Швейцарии (расписание игр смотрите чуть ниже). А прямо перед этим россияне проведут шестидневный учебно-тренировочный сбор в Болгарии. На 20 октября запланирован контрольный матч с одним из местных клубов.

На начальной стадии в отборе на ЮЧЕ-2020 сыграют 52 сборные. В следующую стадию выйдут 32 команды: обладатели первых двух мест в каждой из 13 групп, четыре лучшие сборные из числа финишировавших третьими, а также Испания и Англия (на правах лидеров соответствующего рейтинга УЕФА). В финальной части медали оспорят 16 сборных, включая хозяйку турнира - юношескую сборную Эстонии.

ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ

Вратари: Даниил Одоевский («Зенит»), Владислав Тороп (ЦСКА), Никита Янович («Рубин»).

Защитники: Лев Акулов (ФК «Сочи»), Сергей Варатынов, Антон Ефремов (оба - «Локомотив»), Данила Гайворонский (ФК «Краснодар»), Илья Детенышев, Дамир Шайхтдинов (оба - «Спартак» Москва), Гаррик Левин, Кирилл Фурман (оба - «Чертаново»).

Полузащитники: Эдуард Багринцев (ЦСКА), Арсен Захарян («Динамо»), Максим Лайкин (на фото - второй справа в верхнем ряду), Виталий Шитов (оба - «Спартак»), Ярослав Михайлов («Зенит»), Сергей Николаев (СШОР «Зенит»), Матвей Першин («Локомотив»), Сергей Пиняев, Артем Соколов (оба - «Чертаново»), Максим Самойлов («Валансьенн» Франция).

Нападающие: Магомедхабиб Абдулсаламов («Родина»), Владислав Шитов («Спартак»).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ -2020 (U-17)

Первый отборочный раунд. Группа 10. 1-й тур. 24 октября (четверг): РОССИЯ - Сан-Марино (16:00), Румыния - Швейцария (20:00). 2-й тур. 27 октября (воскресенье): Швейцария - Сан-Марино (17:00), РОССИЯ - Румыния (21:00). 30 октября (среда): Сан-Марино - Румыния (20:00), Швейцария - РОССИЯ (20:00).