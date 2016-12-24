НЕ БУДЕМ ОТЧАИВАТЬСЯ, КОМАНДУ НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ

Когда команда уступает с крупным счетом, редкий раз это можно назвать стечением обстоятельств. В большинстве своем такие поражения становятся следствием закономерностей, окружающих ту или иную систему. Редкий раз аутсайдер находит способы что-то противопоставить тем, кто диктует футбольную моду, кто не ощущает и доли того груза, что вкупе с турнирным навалился на плечи соперника. И одного без другого не бывает. Клубок неудач зачастую как раз и является следствием проблем, вытекающих из общих осложнений.

Гостевой матч «Мордовии» с «Химками» - наглядная иллюстрация того, каким результатом, как правило, оборачивается встреча команд из противоположных частей таблицы. Впрочем, может быть и намного хуже. Но в той же Англии, например, давно никто не чурается моментов, когда условный «Норвич» получает 7-8 голов от условного «Ман Сити». Зачастую все абсолютно наоборот: чем хуже дела у небольшого клуба, угодившего в череду неурядиц, тем больше стремления его поддержать. Ярким российским примером подобной преданности, пожалуй, можно считать московское «Торпедо» (легендарный автозаводский клуб постепенно, через множество метаморфоз, но, слава богу, возвращается на круги своя). А быть может, даже ивановский «Текстильщик», окончательно вернувшийся сейчас к себе в город, на родной стадион, и на этой волне, подгоняемый родными трибунами, выбравшийся со счета 0:2 к 12-й минуте на победные 4:3 в поединке с «Лучом».

В Саранске с футбольной посещаемостью в настоящий момент все плохо. Безусловно, зритель пойдет только на свою команду, и только на победные результаты. И, конечно же, каждый болельщик, занимающий любимые места на стадионе, хочет наслаждаться красивой игрой в исполнении тех, за кого переживает не один год. Под стать должен быть и уровень соперников, а следовательно - лига, в которой клуб выступает. Но надо ли быть настолько требовательными к команде, которая по причине запрета на регистрацию новых футболистов снова, как и минувшей весной, была лишена возможности укрепить свои ряды?! И заслуживает ли тренер и руководство, у которых практически везде, на каждом направлении, связаны руки, той грязи, которую на них выливают редкостные «всезнайки», настолько далекие от футбола, что их суждения не вызывают ничего, кроме брезгливой ухмылки?! Не это ли самое руководство по-прежнему, невзирая на опустошающее безденежье, настойчиво, какими-то нереальными способами, умудряется находить средства элементарно для того, чтобы команда выезжала на гостевые матчи?! Не эти ли самые люди сделали все для того, чтобы сохранить клуб в те времена, когда его загоняли в пропасть псевдопродуктивные менеджеришки, подавившиеся в итоге собственным гнилым тщеславием?!

Пора, наконец, понять, дорогие друзья, что «Мордовия» нуждается в искренней и всесторонней поддержке. А не в осуждении. Что люди, продолжающие сохранять жизнь клубу, точно такие же болельщики и патриоты родного сердцу региона, как и каждый, кто старается не пропускать ни одного матча. Пора, наконец, понять, что, не имея крепкого состава, как минимум, странно ждать от команды стабильности выступлений. Понять, что дико идти на поводу у тех, кто не знает элементарных футбольных истин, никогда не ощущал на себе, что такое футбол изнутри, не имеет никакого представления о тех нагрузках, которые ложатся на плечи игроков и тренеров. Утверждение о том, что в футболе мелочей не бывает, возможно, уже действительно приелось. Однако ничто не способно исказить его главный смысл - к успехам в виде спорта номер один можно прийти только путем общих усилий.

ФК «ХИМКИ» Химки - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 4:0

Голы: 1:0 - Камран Алиев (6), 2:0 - Аршак Корян (24), 3:0 - Камран Алиев (47), 4:0 - Илья Кухарчук (74).

ФК «Химки»: Лантратов, Почивалин, Данилкин, Филин (А. Смирнов, 85), Тихий (к), Полярус (Кухарчук, 62), Скворцов (Барков, 62), Корян, Нетфуллин (Мишуков, 69), Трошечкин, Алиев. Главный тренер - Андрей Талалаев.

ФК «Мордовия»: О. Смирнов, Ятченко (Калиханов, 74), Поярков, Юсупов, Климов, Соболев (Федак, 67), Орлов (Руст. Мухаметшин, 60), Навлетов, Хрипков (к), Адаев, Ермаков (Бояркин, 71). Главный тренер - Марат Мустафин.

Предупреждены: Нетфуллин, 20 - Адаев, 7, Навлетов, 7, Юсупов, 27, Руст. Мухаметшин, 68.

Судьи: Еськов (Москва), Назаров (Невинномысск), Филипкин (Екатеринбург).

Резервный арбитр: Алексей Родионов (Чехов).

Делегат ФНЛ: Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).

Инспектор: Виталий Дроздов (Москва).

12 октября. Химки. Стадион «Арена Химки». 3500 зрителей.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:

- «Химки» заслуженно победили. Это очень хорошая команда, которая идет на втором месте в турнирной таблице, и нам, признаться, было тяжело ей противостоять. В очередной раз мы столкнулись с травмами, с дисквалификациями, едва набрали игроков на стартовый состав. Естественно, что как-то освежить игру в таких условиях было просто невозможно. На замену у нас вышли молодые ребята, которым всего-то по 17-18 лет. При этом про каждого из них я могу сказать исключительно хорошее. Неплохо вошли в игру, должным образом прочувствовали атмосферу ФНЛ. В общем, смотрелись достойно. Из опытных игроков мы смогли выпустить из резерва одного только Рустема Мухаметшина, который еще толком не восстановился. В целом же можно лишь повториться: «Химки» в этот раз были объективно сильнее.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер ФК «Химки»:

- Мы одержали уверенную победу. Понравилось то, что ребята старались доигрывать каждый эпизод, что не остановились при счете 2:0. И показательно, что в перерыве нам уже не приходится что-то гиперактивно объяснять. Мы просто конструктивно разговариваем, и футболисты осознанно понимают, что надо продолжать гнуть ту же линию, что и в первом тайме. Быстро оформленный крупный счет позволил дать шанс проявить себя тем, кто получал мало игровой практики прежде. Молодые игроки, которых мы подтягиваем из дубля, выступающего во второй лиге, постепенно приобретают нужный опыт, и это идет на пользу в плане конкуренции. «Мордовия» нам хорошо знакома. Все знают, что саранский клуб находится в очень непростом положении. Но это проблемы соперника, а не наши.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 17-го тура. 12 октября: «Томь» - «Балтика» - 0:0, «Спартак-2» - «Торпедо» - 2:3 (Руденко, 35, Володкин, 70 - Самошников, 55, Лебеденко, 73-пен., Максимов, 85), «Енисей» - ФК «Армавир» - 1:1 (Савичев, 88 - Иванченко, 2), «Текстильщик» - «Луч» - 4:3 (Марущак, 19-авт., Юрченко, 23-пен., Фомин, 66, А. Радченко, 86 - Магадиев, 8, Саламатов, 12, Марущак, 44), «Ротор» - ФК «Нижний Новгород» - 2:1 (Евсеев, 6, Саная, 90+1 - Сагитов, 25), ФК «Химки» - ФК «Мордовия» - 4:0 (Алиев, 6, 47, Корян, 24, Кухарчук, 74), «Краснодар-2» - «СКА-Хабаровск» - 2:2 (Онугха, 66, Григорян, 72 - Малеев, 38, Зайцев, 84), «Шинник» - «Чайка» - 2:3 (Самодин, 27, Дроздов, 50 - Текучев, 49, Хохлачев, 54, Демченко, 80), «Авангард» - «Чертаново» - 0:1 (Великородный, 32), «Нефтехимик» - «Факел» - 1:0 (Петров, 7).

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ ПЕРВОГО КРУГА

18-й тур. 19 октября (суббота): «Луч» - «Енисей» (09:00), «СКА-Хабаровск» - «Томь» (09:00), ФК «Мордовия» - «Краснодар-2» (15:00, стадион «Старт»), ФК «Нижний Новгород» - ФК «Химки» (15:00), «Авангард» - «Текстильщик» (15:00), «Факел» - «Шинник» (17:00), «Чайка» - «Спартак-2» (17:00), ФК «Армавир» - «Ротор» (17:00), «Торпедо» - «Чертаново» (18:00), «Балтика» - «Нефтехимик» (18:00).

19-й тур. 23 октября (среда): «Текстильщик» - «Чертаново», «Енисей» - «Авангард», «Ротор» - «Луч», ФК «Химки» - ФК «Армавир», «Краснодар-2» - ФК «Нижний Новгород», «Томь» - ФК «Мордовия» (14:30, стадион «Труд»), «Нефтехимик» - «СКА-Хабаровск», «Шинник» - «Балтика», «Спартак-2» - «Факел», «Торпедо» - «Чайка».