КТО ВТОРОЙ, КТО ТРЕТИЙ?!

Футболисты «Ватта», победив в Зубовой Поляне, еще более приблизили себя ко второму подряд чемпионству. Стать обладателем титула прямо сейчас команде Михаила Якушкина, по сути, мешает только наличие двух перенесенных матчей у ковылкинского «Спартака».

Причем мало кто сомневается в том, что в оставшихся трех матчах «Ватт» положит себе на баланс как минимум шесть очков.

А вот шансы на «серебро» и «бронзу» не потеряла даже «Плайтерра». Четыре победы во встречах с прямыми конкурентами и временами дерзким «Инсаром» вполне способны вознести подопечных Олега Горелова и Владимира Рокунова в призовую «тройку». Многое решится непосредственно на финише. «Рузаевка» имеет календарь попроще. Но для притязаний на итоговый успех команде из города железнодорожников необходимо в последнем туре вернуть должок «Магме» (причем сделать это на выезде). В числе тех, кому не дает покоя вторая строчка, и студенты МГУ имени Н.П. Огарева. Между тем участие в матче за Суперкубок Мордовии подопечные Михаила Аношкина уже заслужили.

ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2019

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

РЕЗУЛЬТАТЫ 9-го тура. 5 октября: ФК «Инсар» - «Магма» - 2:0 (Илья Родькин, 34-пен., Николай Зайкин, 45). 6 октября: МГУ - «Слобода» - 5:0 (Евгений Сафонов, 21, Айрат Баймашев, 41, Артем Сарычев, 65, Михаил Акулин, 80, Федор Вахонин, 88), «Спартак» Кв - ФК «Рузаевка» - 2:0 (Кирилл Караваев, 21, Дмитрий Савочкин, 90+1), ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - «Ватт» - 1:3 (Андрей Акшонов, 61 - Михаил Якушкин, 27, 78, Илья Ермошкин, 70).

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

10-й тур. 12 октября (суббота): ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - МГУ. 13 октября (воскресенье): «Ватт» - ФК «Инсар», «Магма» - «Спартак» Кв, ФК «Рузаевка» - «Слобода». 11-й тур. 19 октября (суббота): «Спартак» Кв - «Ватт». 20 октября (воскресенье): МГУ - ФК «Рузаевка», ФК «Инсар» - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна», «Слобода» - «Магма».

Перенесенные матчи (до заключительного тура, 23 - 27 октября). Матч 1-го тура. «Спартак» Кв - МГУ. Матч 6-го тура. «Спартак» Кв - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна». 12-й тур. 2 ноября (суббота): ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - «Спартак» Кв, ФК «Инсар» - МГУ, «Ватт» - «Слобода», «Магма» - ФК «Рузаевка».