ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЦАРЕВА И ПЕТРА СПИРИНА

На стадионе «Химмаш» в Рузаевке состоялся традиционный межрегиональный турнир памяти Владимира Ивановича Царева и Петра Николаевича Спирина - двух специалистов футбола, внесших поистине неоценимый вклад в развитие вида спорта номер один в городе железнодорожников.



География соревнований постоянно расширяется. Вот и на этот раз, кроме детских коллективов Саранска, Рузаевки и Кадошкино, в захватывающих баталиях приняли участие команды из Ульяновска, Пензы, Чебоксар, Йошкар-Олы и Нижегородской области. Возраст участников - 2008 и 2009 годы рождения.

В двух возрастных группах в общей сложности принимали участие 16 команд. В заключительный день настроение юным футболистам и их тренерам подпортил неожиданно начавшийся холодный дождь. За призовые места пришлось биться в непростых погодных условиях. В церемонии награждения принимала участие заместитель Главы Рузаевского муниципального района по социальным вопросам Венера Ларина.

Возрастная группа 2009 года рождения. 1. «Волга-СШОР» Ульяновск. 2. «Старт-Орион» Ульяновск. 3. ДЮСШ Рузаевка. Лучший вратарь: Денис Кочетов («Волга-СШОР» Ульяновск). Лучший защитник: Матвей Лавштанов («Мордовия-2009»). Лучший полузащитник: Ильяс Чалдаев (ДЮСШ Рузаевка). Лучший нападающий: Егор Монахов («Волга-СШОР» Ульяновск). Лучший бомбардир: Олег Рогожин («Мордовия-2009»). Лучший игрок: Айрат Исхаков («Старт-Орион» Ульяновск).

Возрастная группа 2008 года рождения. 1. ДЮСШ Рузаевка. 2. СШОР Йошкар-Ола. 3. СШ Пенза. Лучший вратарь: Алексей Мартынов (СШ Пенза). Лучший защитник: Константин Спирин (ДЮСШ Рузаевка). Лучший полузащитник: Илья Сидоркин (СШОР Йошкар-Ола). Лучший нападающий: Артем Гефко (ДЮСШ-1 Саранск). Лучший бомбардир: Иван Абрамов (СШ Пенза). Лучший игрок: Никита Овчинников (ДЮСШ Рузаевка).