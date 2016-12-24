В Мордовии продолжается прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года - 2019»

Региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2019» нацелен на выявление и демонстрацию лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства. Региональным координатором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Республики Мордовия.

Конкурс проходит в два этапа:

Первый этап - прием и регистрация заявок (c 3 сентября по 15 октября 2019 г.).

На первом этапе проходит прием и регистрация заявок через единую информационную систему Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» (www.konkurs.rgsu.net).

Второй этап - обработка заявок, рассмотрение региональной экспертной группой конкурсных заявок и определение победителей (с 16 октября по 25 октября 2019 г.).

В региональную экспертную группу войдут представители фондов поддержки социального предпринимательства и некоммерческих организаций, представители органов власти, спонсоров конкурса, федеральные эксперты в области развития социально-предпринимательских проектов.

Награждение победителей состоится в рамках Форума социальных инноваций Республики Мордовия (ноябрь 2019 г.).

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»;

- «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания»;

- «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей»;

- «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере»;

- «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта»;

- «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма»;

- «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья»;

- «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации»;

- «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии»;

- «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»;

- «Личный вклад в развитие социальной сферы».

Участники, занявшие первые места в номинациях 1-10, будут представлять Мордовию на Всероссийском конкурсе проектов в области социального предпринимательства.

К участию в конкурсе допускаются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Мордовия и представившие на конкурс проекты в сфере социального предпринимательства. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте www.konkurs.rgsu.net. Подробнее о проведении конкурса, критериях оценки проектов можно узнать в Положении о проведении конкурса.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(8342) 470-419.

Контактное лицо - Кидяева Анастасия Николаевна, руководитель Центра инноваций социальной сферы Республики Мордовия.