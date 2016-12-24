В минувшие выходные в Нижнем Новгороде проходил чемпионат Центрального Совета ФСОП «Россия» с дополнительным названием «Кубок Нижегородского Кремля». На соревнованиях, являющихся одним из этапов отбора на чемпионат России, успешно выступили спортсмены республиканской СШОР по спортивной борьбе и дзюдо имени Алексея Мишина.

Лавры победителей примерили: Павел Салеев (весовая категория до 67 кг), Станислав Климов (до 72 кг), Дмитрий Петайкин (до 77 кг), Гаджимурад Джалалов (до 82 кг), Евгений Салеев (до 87 кг), Мурат Локьяев (до 97 кг). Вторые позиции подиума покорились Егору Депцову (до 77 кг) и Руслане Бибарсовой (до 130 кг). Обладателями бронзовых медалей стали: Александр Матлабов (до 55 кг), Иван Смирнов (до 60 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг), Абдулвахаб Асаинов (до 72 кг), Мурад Мусаев (до 72 кг) и Салих Баширов (до 77 кг).



