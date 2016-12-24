«МОРДОВИЯ» НАСТРОЕНА ДАТЬ БОЙ «РОСТОВУ»

25 сентября. Стадион «Старт». Начало в 18:30

Победой над ивановским «Текстильщиком» футболисты «Мордовии» подняли настроение себе и своим болельщикам перед ответственным поединком с «Ростовом». Весной 2016 года «комбайнеры» были одними из тех, кто попал под горячую руку нашей команды, отчаянно боровшейся за выживание в Премьер-лиге. Именно поражение в Саранске во многом и спутало золотые планы подопечным Курбана Бердыева. Чемпионом России стал тогда ЦСКА, а «Ростов» финишировал вторым, отстав всего-то на два очка.

Команду из города невест «Мордовия» могла побеждать и с более солидным перевесом, нежели один мяч. Моментов для этого у дружины Марата Мустафина хватало. Забей Денис Поярков пенальти, назначенный за снос Александра Джумаева, гости вполне могли посыпаться. Забей он же 13 минут спустя, головой из пределов вратарской, и за результат можно было бы уже не волноваться. Имели свои шансы Виктор Сергеев и Руслан Навлетов. Крупный счет мог способствовать бодрому прыжку с предпоследнего места аккурат за границу опасной зоны. Победи саранская команда разгромно, и пришлось бы считать дополнительные показатели применительно к «Краснодару-2», у которого сейчас несколько лучше разность мячей.

Но, так или иначе, победа однозначно вселила уверенность. Побеждать, и по делу, «Мордовия» могла еще в Курске. Ведь только стечение обстоятельств (в виде гола из офсайда) не позволило привезти три очка с выезда к «Авангарду». И, естественно, все прекрасно понимали, что тянуть с попыткой вернуться в положительный ритм было уже нельзя. Если удача не отвернется и дальше, все должно сложиться и в Красноярске, чей «Енисей» после вылета из элиты откровенно лихорадит. Между тем перед марш-броском в Сибирь предстоит сыграть еще кубковый матч. Сыграть достойно, по принципу «не боги горшки обжигают». «Тамбову», недалеко ушедшему от ФНЛ, как видим, это удалось.

Далеко не все, кстати, осведомлены, что, уступив «волкам» на стадионе «Мордовия Арена», «Ростов» только подтвердил тягостную для себя примету. Дело в том, что победить на мордовской земле ростовским клубам вообще никогда не удавалось. Ростовские «армейцы» в первом стыковом матче 2001 года кое-как добились здесь вымученной ничьей 1:1. Летом 2012-го, в момент дебюта «Мордовии» на высшем уровне отечественного футбола, оборона «сельмашей» получила три безответные пробоины. Эта победа стала первой для флагмана мордовского футбола в Премьер-лиге, и даже Миодраг Божович признал полную беспомощность своих подопечных. Весной 2015 года вместе с «Ростовом» в Саранск приезжал Артем Дзюба. Но атака «желто-синих» в тот дождливый вечер выглядела абсолютно беззубо. Матч, прошедший год спустя, в Первомай, в канун 65-летия ФК «Мордовия», при Марате Мустафине на тренерском мостике, мы уже упоминали. Мало приятностей связано с нашим городом и у Валерия Карпина. Его «Спартак» был нещадно бит в столице региона-13. Способ насолить «мясным» нашел румын Доринел Мунтяну. Правда, сам Карпин отбывал в этой игре дисквалификацию, а действиями «красно-белых» у бровки руководил Дмитрий Гунько.

Судить поединок 1/16 финала Олимп-Кубка России между «Мордовией» и «Ростовом» назначен Алексей Амелин. И вот здесь поставить плюсик в копилку занятных наблюдений пока невозможно. Весной 2018 года 35-летний рефери из Тулы обслуживал третий, самый внушительный по аудитории, тестовый матч на «Мордовия Арене». Победа 1:0 над «Сызранью-2003» гарантировала досрочный триумф в турнире зоны «Урал-Приволжье». Однако затем в четырех матчах подряд с участием этого арбитра «Мордовия» проигрывала - «Краснодару-2» (1:2), «Томи» (0:1), «Зениту-2» (1:3) и «Шиннику» (0:1). Какие из перечисленных примет окажутся верными, мы узнаем уже сегодня вечером.

Радует тот факт, что футболисты «Мордовии» восприняли итоги жеребьевки, подкинувшей саранской команде одного из лидеров РПЛ, с воодушевлением. «Футбол тем и интересен, что каждый может обыграть каждого, - смело и оптимистично высказывается Виктор Сергеев. - Посмотрите, что происходит в той же Англии. Команды из второстепенных дивизионов выдают впечатляющие матчи и проходят грандов. И это показательно! Все будет зависеть от нас самих, от того, как мы настроимся на этот матч. В любом случае, с клубами Премьер-лиги всегда играть интересно. Просто потому, что они и сами играют, и другим дают. Чем интереснее соперник на данной стадии турнира, тем лучше».

«Считаю, что это отличный жребий, - вторит забивному нападающему доморощенный полузащитник Денис Соболев. - «Ростов» сейчас на бронзовой позиции в Премьер-лиге. Всегда интересно проверить свой уровень, свои качества в игре с действительно сильным соперником. Думаю, нашим болельщикам тоже будет интересно посетить такой матч».

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:

- Наконец-то мы имели возможность подготовиться к матчу в недельном микроцикле. Это позволило хорошо разобрать соперника. В предыдущем туре «Текстильщик» добился победы. Мы ожидали, что свою игру гости будут строить на встречных атаках. Вторую игру подряд создаем достаточное число моментов. Во владении мячом преимущество однозначно было на нашей стороне. На втором этаже в штрафной хорошо добирались до мячей, зная, что команда у ивановцев невысокая… Где-то, конечно, элементарно не везет. Перекладины, штанги, нереализованный пенальти. В общем, могли избежать нервной концовки. С психологической точки зрения это очень важная победа.

Денис БОЯРИНЦЕВ, главный тренер «Текстильщика»:

- Первый тайм нам откровенно не удался. «Мордовия» выглядела сильнее. И по моментам, и гол забила. После перерыва вроде бы начали смелее играть. Леша Смирнов пенальти отбил. Появилась определенная уверенность. Но, к сожалению, наши острые моменты по пальцам можно пересчитать. В целом, подводя черту под всем матчем, можно сказать, что хозяева поинтереснее сыграли в атаке. Поэтому, собственно, и победили. С турнирной точки зрения, исходя из таблицы, это поражение можно назвать досадным. И все-таки какой-то особой подоплеки не было. Нам почему-то матчи с лидерами удаются в лучшей степени, нежели поединки с теми, кто находится на соседних позициях.

ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - «ТЕКСТИЛЬЩИК» Иваново - 1:0

Гол: 1:0 - Виктор Сергеев (20).

Не реализовал пенальти: Денис Поярков, 59 (вратарь).

ФК «Мордовия»: О. Смирнов, Ятченко (Сухарев, 89), Поярков, Юсупов, Стрелов, Соболев, Хрипков (к), Навлётов, Джумаев, Дворецков, Сергеев (Буранов, 88). Главный тренер - Марат Мустафин.

«Текстильщик»: А. Смирнов, Фомин (к), Шилов (Макушкин, 31), Н. Радченко, Маричев (Гайдуков, 64), Попов, Сидоров, Горюшкин, Мухаметзянов, Батов, Юрченко (Трегулов, 80). Главный тренер - Денис Бояринцев.

Предупреждены: Навлётов, 24, Юсупов, 39, Хрипков, 80, О. Смирнов, 90+1 - Мухаметзянов, 57, Маричев, 60, Н. Радченко, 90+1.

Судьи: Кукуляк (Калуга), Линкин, Чекалин (оба - Воронеж).

Делегат ФНЛ: Сергей Гуторенко (Московская область).

Инспектор: Игорь Писанко (Новосибирск).

21 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 774 зрителя.

БАЛАНС ВСТРЕЧ

ФК «МОРДОВИЯ» - ФК «РОСТОВ»

Всего: 6 игр, + 2 = 1 – 3, мячи 8:8 (0).

Дома: 3 игры, + 2 = 1 – 0, мячи 5:1 (+4).

На выезде: 3 игры, + 0 = 0 – 3, мячи 3:7 (-4).

ПОЛНЫЙ СПИСОК МАТЧЕЙ

1. 03.08.2012. ФК «Мордовия» - ФК «Ростов» - 3:0 (Е. Осипов, 10, В. Дьяков, 51-авт., Русл. Мухаметшин, 90).

2. 23.11.2012. ФК «Ростов» - ФК «Мордовия» - 2:0 (В. Дьяков, 45-пен., Д. Кириченко, 81).

3. 24.08.2014. ФК «Ростов» - ФК «Мордовия» - 2:1 (М. Григорьев, 79, Г. Канга, 80 - М. Дональд, 61).

4. 15.05.2015. ФК «Мордовия» - ФК «Ростов» - 0:0.

5. 19.10.2015. ФК «Ростов» - ФК «Мордовия» - 3:2 (Р. Нахушев, 17-авт., С. Азмун, 83, А. Бухаров, 85 - В. Рыков, 24, Русл. Мухаметшин, 58).

6. 01.05.2016. ФК «Мордовия» - ФК «Ростов» - 2:1 (С. Самодин, 56, Д. Стеванович, 86 - С. Азмун, 67).

Бомбардиры ФК «Мордовия» (8 мячей): 2 - Руслан Мухаметшин, 1 - Евгений Осипов, Митчелл Дональд, Владимир Рыков, Сергей Самодин, 1 (1 пен.) - Далибор Стеванович. Автогол: Виталий Дьяков.

Бомбардиры ФК «Ростов» (8 мячей): 2 - Сердар Азмун, 1 - Дмитрий Кириченко, Максим Григорьев, Гуэлор Канга, Александр Бухаров, 1 (1 пен.) - Виталий Дьяков. Автогол: Руслан Нахушев.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 14-го тура. 20 сентября: «СКА-Хабаровск» - «Енисей» - 2:0 (Рожков, 36-авт., Брагин, 81). 21 сентября: ФК «Нижний Новгород» - «Авангард» - 1:1 (Ставпец, 20 - Минаев, 45+1), «Спартак-2» - «Нефтехимик» - 0:3 (Петров, 10, Макаров, 23, Уридия, 25), ФК «Мордовия» - «Текстильщик» - 1:0 (В. Сергеев, 20; на 59-й мин. Поярков не реализовал пенальти), «Чайка» - «Краснодар-2» - 1:1 (Белоус, 35 - Сабуа, 55), «Торпедо» - «Томь» - 2:1 (Рязанцев, 36, И. Сергеев, 69 - Плетнев, 65), ФК «Армавир» - «Луч» - 0:0, «Балтика» - «Ротор» - 2:1 (Казаев, 87, Аллеф, 90 - Муллин, 51), «Факел» - ФК «Химки» - 0:3 (Полярус, 11, Трошечкин, 15, Полярус, 49), «Чертаново» - «Шинник» - 0:1 (Алейников, 41).



БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

15-й тур. 29 сентября (воскресенье): «Луч» - «Чертаново» (10:00), «Енисей» - ФК «Мордовия» (13:00), «Томь» - «Чайка» (13:00), «Шинник» - «Спартак-2» (15:00), «Нефтехимик» - «Торпедо» (16:00), «Авангард» - ФК «Армавир» (16:00), «Текстильщик» - ФК «Нижний Новгород» (16:00), «Ротор» - «СКА-Хабаровск» (17:00), ФК «Химки» - «Балтика» (18:00), «Краснодар-2» - «Факел» (19:00).

16-й тур. 5 октября (суббота): «Луч» - «Авангард», ФК «Армавир» - «Текстильщик», ФК «Нижний Новгород» - «Енисей», ФК «Мордовия» - «Ротор», «СКА-Хабаровск» - ФК «Химки», «Балтика» - «Краснодар-2», «Факел» - «Томь», «Чайка» - «Нефтехимик», «Торпедо» - «Шинник», «Чертаново» - «Спартак-2».