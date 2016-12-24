«САРАНСККАБЕЛЬ-МОРДОВИЯ-СШОР» ОТПРАЗДНОВАЛ 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Волейбольному клубу «Сарансккабель-Мордовия-СШОР» исполняется 15 лет. Юбилейной дате был посвящен турнир, который с 13 по 15 сентября проходил на паркете физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона Заречный. Пять команд оспаривали медали, сыграв между собой по круговой системе «каждый с каждым».

Гостями столицы Мордовии по особому случаю стали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Московской области. Набрав 11 очков, «золото» завоевали волейболисты «Медины-Атлетик». «Серебро» - у столичного «Динамо-Олимп» (8 очков), «бронза» - у саранских «кабельщиков» (7 очков). Вне пьедестала остались питерский «Зенит-2» (4 очка) и нижегородская АСК (0 очков).

Свою историю прима мордовского волейбола ведет с 2004 года, когда при поддержке руководства Мордовии, ОАО «Сарансккабель» и Министерства спорта и физической культуры РМ была организована команда для участия в чемпионате России. В 2006 году «Сарансккабель-Мордовия» победил в первой лиге, участниками которой на тот момент являлись 28 клубов. Причем практически все игроки того сезона являлись студентами наших вузов.

В сезоне-2009/2010 пришел успех в студенческом чемпионате страны. В 2011 году «кабельщики» выиграли «бронзу» аналогичных соревнований. На чемпионате Европы среди студенческих клубов сборная Мордовии добивалась побед, выступая в Варшаве и Гамбурге, становилась третьей в Мадриде. В 2018 году подопечные Виктора Матвеева заняли третье место в первой лиге чемпионата России.

В разные годы волейболисты из региона-13 выступали за клубы Суперлиги: Владимир Якимов («Нова» Новокуйбышевск и «Самотлор» Нижневартовск), Александр Пятыркин («АСК» г. Нижний Новгород, воспитанник ДЮСШ города Темникова). На уровень Высшей лиги «А» пробивались Андрей Носов («Газпром» Ставрополь), Владимир Купряшкин («Академия» Казань, входил в юношескую сборную России U-20).

В 2019 году воспитанник «СШОР по баскетболу и волейболу» Роман Пакшин («Кузбасс» Кемерово) стал бронзовым призером Универсиады в Италии. Еще один доморощенный талант Роман Планкин играет сейчас в молодежной команде уфимского «Урала». В общей сложности за 15 лет было подготовлено более 80 кандидатов в мастера спорта и 145 перворазрядников.

Наравне со всем перечисленным нельзя не отметить, что бесценный вклад в развитие волейбола в республике внесла Тамара Тюрина, возглавлявшая Федерацию волейбола Республики Мордовия в период с 2004-го по 2014 год.